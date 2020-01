Nagy dobásra készül 2020-ban Michelisz Norbert

"Valószínűleg én sem tudtam volna elkezdeni a pályafutásomat, ha a szüleim nem vállaltak volna ekkora anyagi terhet és kockázatot. Ebből is érződik az, hogy Magyarországon nagyon sok olyan fiatal van, aki tehetséges és megérdemelné a lehetőséget, de valószínűleg nem tudják ezt a több százezres, vagy adott esetben néhány millió forintos küszöböt átugrani" - árulta el a HelloVidéknek adott interjújában Michelisz Norbert.

A Túraautó Világkupa (WTCR) 2019-es bajnoka többek között beszélt az általa alapított csapatról is. Mint mondta, igyekeznek támogatni a tehetséges fiatalokat. "Csapatomnál megpróbálok sokat tenni annak érdekében, hogy az arc- és képmásommal a csapat irányába tereljem a támogatókat, de versenyzői oldalról is próbálok megtenni mindent, annak érdekében, hogy ezeket az anyagi terheket aztán mi vállalhassuk át. Viszont egy komoly nemzetközi bajnokságban, mint például, amiben mi is versenyzünk - ugye ez a TCR Európa Kupa - egy évad 70-80-90 millió forint" - árulta el.

Az idei tervek között pedig az is szerepel, hogy legalább kettő, de inkább három autóval képviseltetjük magunkat a Magyar Bajnokságban. Tehát a cél az, hogy a gyerekek már hat-hét-nyolc évesen hozzánk kerüljenek, kezdjenek el gokartozni, hogy tovább tudjuk nevelni őket néhányéven keresztül, hogy aztán lehetőségük legyen zártkarosszériás autóban, mondjuk egy Suzukiban versenyezni. Innét pedig már meg tudják tenni a következő lépést, nemzetközi szinten versenyezve

- tette hozzá Michelisz Norbert.

