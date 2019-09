Milyen szakemberhiány? Magyar fiú a világ legjobb bútorasztalosa

Már gyermekkorában is a fával való barkácsolás volt a kedvenc időtöltése, mára pedig a világ legjobb bútorasztalosaként ismerik Magyarországon Simon Krisztiánt, a WorldSkills Kazan2019 győztesét. Hazánkból összesen huszonnégy diák vett részt a versenyen, közülük tizenegyen átlag feletti teljesítménnyel kiválóság érmet szereztek. A HelloVidéknek a világbajnok mesélt a verseny hangulatáról és szakmája szépségeiről.

Miért választottad az asztalos szakmát?

Simon Krisztián: Ugyan a családomban nincsenek asztalos felmenők, viszont mindenki kétkezi munkás volt, és most is azok. Ez az, amit átvettem tőlük, annyit változtattam, hogy én áttértem fára. Már kisiskolás korom óta szeretek fából kisebb dolgokat alkotni, fűrészelni, kalapálni, barkácsolni. Szeretem, hogy fából szinte bármit el lehet készíteni, könnyen megmunkálható és nagyon szép dolgokat lehet kihozni belőle. Finom tapintású, jó illatú. Mivel egyre komolyabb dolgokat készítettem itthon, ezért nem is volt kérdés, hogy asztalosnak fogok tanulni.