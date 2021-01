Mi lesz így az érettségizőkkel 2021-ben? Egyes tárgyakból nem lehet digitálisan felkészülni

Amíg a 2020-ban végzetteknek szeptembertől március közepéig tantermi oktatás keretében készülhettek az érettségire, addig a most végzős diákok novemberig járhattak csak suliba. A szülők, pedagógusok és gyerekek is felvetették, sőt külön petíciót is indítottak, hogy 2021 májusában maradjon el az érettségi, azonban, mivel a kormány nem terveznek változtatni az érettségi menetén.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint az előző évben szerzett tapasztalatok bizonyítják, hogy digitális munkarend mellett is hatékonyan fel lehet készülni az érettségire és az óvintézkedések betartása mellett megtarthatóak a vizsgák. Annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a végzősök felkészítése, az iskolákban speciális felkészítőket tarthatnak és lehetőség van arra is, hogy kötelező tárgyakból megkezdhessék a jelenléti oktatást.

A HelloVidéknek nyilatkozó pedagógus szerint tapasztalatai szerint a szorgalmasabbak, akik rendesen számon tartják a feladataikat, boldogulnak. A gyerekek azokat a pedagógusokat kedvelik a leginkább, akik online jelenléti órákat tartanak feladatok kiadása helyett. A megvalósíthatóság tantárgyfüggő, a szakmai tárgyak, matematika, nyelvoktatás komolyan megsínyli ezt a helyzetet - mondta el a lapnak.

A teljes cikk a félkészítőtanárok véleményeivel a HelloVidék oldalán olvasható.

Kutatást készít a Pénzcentrum!

Mivel a nemzetközi kutatások nem feltétlenül tükrözik, hogy Magyarországon milyen az egyes szakmák megítélése, ezért a Pénzcentrum felmérést készít ezzel kapcsolatban. Arra kérjük olvasóinkat, hogy osszák meg véleményüket: mennyire elismertek, hasznosak társadalmilag, túl- vagy alulfizetettek az egyes szakmák.

Címlapkép: Getty Images