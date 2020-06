Mi kis falunk: forgatják az 5. évadot, exkluzív videó a helyszínről

Kicsit ugyan csúszott a koronavírus-járvány miatt, de már javában forog a Mi kis falunk 5. évadának forgatása Pajkaszegen, azaz a képzeletbeli falucskának helyszínt biztosító Pilisszentléleken. Az RTL Klub népszerű sorozata várhatóan ősszel kerül a képernyőkre, hogy pontosan hány részes lesz az új évad, egyelőre nem tudni.

A veszélyhelyzet miatt a tervezettnél kicsit később (az eredeti tervek szerint áprilisban indult volna, de a veszélyhelyzet miatt 2 hónapot kellett csúsztatni a forgatást) kezdték el A mi kis falunk ötödik évadának forgatását, de a Fókusz tegnapi adása szerint már javában folyik a munka a már jól ismert helyszíneken.

Azt az RTL Klub nem közölte, hogy hány részes lesz a következő szezon, és azt is csak sejteni lehet, hogy ősszel kerül majd képernyőre a népszerű sorozat. 2020 áprilisában ért véget a negyedik évad, abból 18 részt láthattak a rajongók, akikből volt bőven, a statisztikák szerint rendre kiemelkedő nézettségi számokat hozott a sorozat.

Pajkaszeg neve a legtöbbünknek tehát ismerősen cseng a Mi ki falunk című sorozatból, ám azt kevesen tudják, hogy a település valódi neve Pilisszentlélek. A sorozatnak köszönhetően sok kíváncsi néző indult útnak, hogy szemügyre vegye a valóságban is az alig 300 fős zsákfalucskát, a Pilis és Visegrádi- hegység festői völgyében.

Ha már tudjuk, milyen néven találhatjuk meg a települést, a közlekedésről is érdemes szót ejteni. Budapest felől, egész pontosan Pomáz irányából csak átszállással, de Esztergomból közvetlenül elérhető busszal is a település. Mivel a járatok igen ritkák, így aki mindenképpen szeretné látni a sorozat helyszínét annak érdemes autóval elindulnia.





A falucska teljes pompájában köszön vissza élőben is: szemünk előtt elevenedik meg "Teca Kocsmája" de, ha szerencsénk van, Bodri Gyuri ikonikus, narancssárga sportautója is ott parkolhat előtte. Turistaként bejárhatjuk az egész falut és környékét de, ha valakit rabul ejt a táj szépsége, az elrejtett, apró település atmoszférája akkor akár ide is költözhet.

Címlapkép: RTL Magyarország