Mi az Edmodo? Az Edmodo használata: Edmodo belépés (Edmodo Login), Edmodo tevékenységek

Mi az az Edmodo, hogyan történik az Edmodo használata és az Edmodo belépés? Mutatjuk, mi az Edmodo és mire jó az Edmodo tanároknak, miért hasznos az Edmodo diákoknak?

Egy olyan világban, ahol a különböző közösségi médiaplatformok behálózzák egész életünket, elengedhetetlen, hogy munkavégzésünkhöz külön-külön kommunikációs hálózatokat hozzunk létre és használjunk, ahol a fókuszban a munka áll és nem terelik el figyelmünket a szórakoztató tartalmak, színes reklámok. Az Edmodo nevű oktatási kommunikációs- és közösségi hálózat is ugyanerre a célra jött létre: rendeltetése, hogy segítse mind a tanárok, mind a diákok munkáját és mindenkit támogasson a lehető leghatékonyabb tanulásban. Cikkünkben leírjuk, mi az az Edmodo, mire jó, kik és milyen célból használják az Edmodo fiókot, illetve miért érdemes az Edmodo felületét előnyben részesítenünk a Facebookkal szemben!

Az Edmodo célja

Az Edmodo egy olyan oktatási szakmai ismeretségi háló, melyre a diákok és szülők is regisztrálhatnak. Az Edmodo használata, struktúrája nagyban hasonlít a Facebookhoz: az Edmodo regisztrált felhasználói csoportokat és azon belül is kisebb alcsoportokat hozhatnak létre (pl. 10. B osztály, matematika szakkör vagy Pénzügy és Számvitel I. Kurzus). Az Edmodo felhasználói a csoportokon belül, amelyekbe kódok használatával tudnak bejelentkezni, a Facebookhoz hasonlóan kommunikálhatnak egymással. A pedagógusok megoszthatják kutatásaikat, munkáikat, szakmai támogatást nyújthatnak az azonos területen tevékenykedő oktatóknak, a diákok pedig az internet segítségével letölthetik az Edmodo rendszeréből a nekik szánt tanulmányi segédanyagokat, házi feladatokat. A diákok irányából a rendszerbe feltöltött fájlokra a pedagógusnak lehetősége van azonnali visszacsatolást nyújtani órai pluszpontok vagy akár osztályzatok formájában, így az Edmodo a számonkérés eszköze is lehet.

Az Edmodo további különlegessége, hogy nem csak a tanár-diák kommunikációról szól, hanem a szülő is részese lehet az egésznek Edmodo felhasználóként: láthatja, mik a gyermeke házi feladatai, milyen plusz pontokat szerezhet beadandó feladataival, miket tölt fel a rendszerbe. A diák mellett a szülő is kapcsolatba léphet az oktatóval egyszerűen, online, bármilyen készülékről, amellyel bejelentkezett. 2010 óta az Edmodo nem csak szakmai közösségi hálóként, oktatás- és tanulássegítő rendszerként működik, hanem részben online könyvtárrá is alakult, ahová a pedagógus Edmodo felhasználók feltölthetik szöveg-, kép- vagy videóformátumú tananyagaikat.

Edmodo belépés (Edmodo login)

Az Edmodo regisztráció egyszerű és ingyenes; mint a legtöbb esetben, itt is szükségünk van e-mail címünkre és felhasználónevünkre. A tanár ezután az Edmodo rendszerében csoportokat kell, hogy létrehozzon, mindegyiket saját, egyértelmű elnevezéssel. Az Edmodo rendszere ezekhez a csoportokhoz saját kódokat fog generálni, amelyeket a tanítványokhoz el kell juttatni, hogy be tudjanak lépni a rendszerbe és a nekik szánt Edmodo csoportokba - oktató is beléphet meglévő csoportokba, ha kap kódot.

Az Edmodo használata: mi mindenre jó az Edmodo?

Edmodo tanároknak

Minden csoportnak van saját Edmodo könyvtára, amelybe az oktató bármilyen (maximum 200 Mb/db) szöveget, vizuális anyagot, videót feltölthet és ezeket megoszthat más csoportokkal is. A tanár az Edmodo csoport üzenőfalára írhat közleményeket, tehet ki feladatokat és teszteket is, amelyeket a csoport megoldhat egyszerre vagy egyénenként eltérő módon. Az Edmodo tesztek szerkeszthetőek, többféle kérdéstípust is alkalmazhatunk, illetve az online dolgozat megoldása során randomizálhatjuk azok sorrendjét, hogy a csoport ne tudjon olyan könnyen csalni, másolni egymásról. Az Edmodo rendszere a diákok eredményeit automatikusan, azonnal kijavítja, kivéve, ha a tanár más opciót állít be, vagy rövid szöveges választ kér egyes feladatokra. A tanár a teszt eredményeiről részletes egyéni és csoportos kiértékelést kap, amelyek Microsoft Excel formátumba is konvertálhatóak.

Edmodo diákoknak

A diákok szemszögéből az Edmodo használata nem okoz nagy fejtörést: sokan kedvelik Facebook-jellege (üzenőfal, közvetlen, egyszerű kommunikáció, tartalommegosztás stb.), illetve a számonkérések gyorsasága és letisztultsága miatt. Minden diáknak van egy "Hátizsák" menüpontja, amelybe az Edmodo rendszeréből bármilyen számára elérhető anyagot lementhet, csoportjaiban lévő tanáraival, osztálytársaival megoszthat. Az "Irattartó" menüben találhatóak azok az anyagok, amelyeket az oktató töltött fel számukra a tantárgy teljesítéséhez. A diáknak továbbá készít az Edmodo statisztikákat saját teljesítményéről és egy naptárat is elérhet, amely segít észben tartani a különböző eseményeket, határidőket. A tanár által kért beadandó feladatokat is a rendszeren keresztül kell elküldeni, amelyekkel kapcsolatban a diák mindig elmondhatja a véleményét, ugyanis az Edmodo hangsúlyozza a kétoldali kommunikáció fontosságát.

Edmodo szülőknek

Az Edmodo rendszere tehát úgy működik, mint egy tartalommegosztásra és tesztelésre szakosodott szakmai közösségi oldal, zárt csoportokkal - hogy jön a képbe a szülő, aki szeretné szemmel tartani gyermeke teljesítményét? A szülők is ingyen regisztrálhatnak az Edmodó felületére ám ők a tanártól külön szülői kódot kapnak. A szülő és a gyerek Edmodo üzenőfala azonos, emellett a szülő mindent lát a gyermek teljesítményével kapcsolatban. Nem marad titokban egy-egy rossz jegy, lejárt határidejű beadandó feladat, de még az oktató teszteredményhez fűzött megjegyzése sem, ami valljuk be, a mai világban páratlan átláthatóságot biztosít a szülőknek, akik sokszor még azt sem tudják, milyen házi feladatot kapott a gyermek.

Edmodo VS Facebook: melyik alkalmasabb oktatási kommunikációra?

Az Edmodo és a Facebook habár struktúrájában hasonló, rendeltetését tekintve két kifejezetten eltérő közösségi oldal. A tanár-diák Facebook-kommunikáció azért praktikus, mert a közösségi oldalon mindenki fenn van, nem mulasztják el a tanulók a posztok mindennapos ellenőrzését, aktívabban tartják rajta a kapcsolatot egymással, mint az Edmodó csoportjaiban. Másrészről a Facebook domináns funkciói a szórakoztatás és a kereskedelem, amelyek elterelik a figyelmet a tanulásról.

Az Edmodo az online oktatás tekintetében alkalmas a tudás, a tananyag és a különböző segédletek megosztására és a számonkérés egyszerűbb formáira, de komolyabb, közösségi feladatok elvégzésére nem, emellett nehéz ellenőrizni azt, hogy a teszteket ki és hogyan tölti ki. Az Edmodo akkor igazán életképes egy iskolában, ha a tanárok nagyrésze és a diákok is rendeltetésszerűen használják az alkalmazást, minden adatot és feladatot hiánytalanul vezetnek benne és teljes, átlátható és részletes statisztikákat készítenek általa. Az Edmodo mindenképpen egy nagyszerű lehetőség egy osztály vagy akár egy egész iskola számára, ha a gyerekek rendelkeznek megfelelő informatikai tudással és szorgalommal egy ilyen rendszer fenntartásához.

Címlapkép: Getty Images