Mi a CEO rövidítés jelentése? Tudd meg, mi az a CEO és mi a CEO jelentősége egy szervezet életében!

Mi az a CEO, mi a CEO jelentése? Mutatjuk, mi a CEO rövidítés jelentése bővebben és mit csinál a CEO egy cégnél, milyen feladatokat lát el a CEO. Tudtad, hogy a CEO fontos ember?

Az egyéni vagy társas vállalkozóktól eltekintve a legtöbb magyar ember valamilyen cég, szervezet részét képzi, ahol az alkalmazottak egy meghatározott ranglétra fokain állnak. Mondanunk sem kell, minél nagyobb egy cég, annál több a fokozat, különböző szegmenseket különböző vezetők irányítanak, így könnyen előfordulhat, hogy egy beosztottnak akár 3-4 főnöke is lehet. Cikkünkben leírjuk, ki a CEO, hol helyezkedik el a munkahelyi ranglétrán a CEO és mi a CEO jelentése!

A CEO jelentése

A CEO az egyik legfontosabb dolgozó egy cég életében: ő a vezérigazgató, kisebb vállalkozás esetén az ügyvezető igazgató. A vezérigazgató, másnéven a CEO a vállalat legmagasabb szintű operatív vezetője, döntéseivel személyesen felel a vállalat sikerességéért, az egyes területek működéséért. A CEO rövidítés jelentése angolul "chief executive officer" - ennek a kifejezésnek nálunk nincs igazán értelme, magyar megfelelője szimplán a vezérigazgató.

Milyen feladatokat lát el a CEO?

A CEO a vállalat első embere, egyben fő döntéshozója - éppen ezért a fontos döntések kapcsán őt terheli a legnagyobb felelősség is, hiszen a CEO az, aki a szervezet életében pontot tesz a mondat végére. A CEO felel a vállalat sikerességéért, így őt vonják felelőségre a sikertelen esetekkel kapcsolatban is. Hogy a CEO döntést hozhasson, képesnek kell lennie az egész szervezet munkáját átlátni: mi a helyzet a vállalat pénzügyeivel, a munkaerőkiválasztással, hogyan működik a szervezet marketingterve, mi történik a kutatási, fejlesztési részlegen, hogyan áll a cég belső kommunikációs struktúrája.

A CEO pozíciója természetéből adandóan a vezető testület részét képzi, fontos szerepet tölt be az igazgatóságban és a management terén is. A CEO nem feltétlenül az igazgatóság elnöke, de betöltheti mindkét pozíciót egyszerre, így lehet elnök-vezérigazgató megnevezése is. A CEO munkáját a funkcionális területek vezetői támogatják, akik sokkal inkább részesei a cég mindennapi, gyakorlati működésének. Minél nagyobb a vállalat (pl. multinacionális vállalat) és minél több az alkalmazott, annál több egységre bomlik a szervezet, amelyekben mind kisebb, mind nagyobb főnökök irányítják a dolgozókat - ők is hozhatnak döntéseket, ám minden egyes munkafolyamattal felelnek a fölöttük állónak, végül a CEO-nak.

Hogyan jussunk feljebb a vállalati ranglétrán?

A vállalat első embere a CEO - mivel minden fontos döntésért és sikerért ő felel, éppen ezért a pozíció betöltéséhez nem mindennapi képességű személyre van szükség, aki átlátja a vállalat működését és képes releváns döntéseket hozni bármilyen fontos ügyben. Ha egy alkalmazott kitűzi céljául, hogy CEO szeretne lenni, el kell árulnunk, hogy csak kivételes esetben, kivételes dolgozók jutnak a ranglétrán ilyen magasra - sőt, még egy felsővezetői karrier is könnyen derékba törhet, ha a munkavállaló szabálytalanságokat csinál.

A vállalati előrelépés során az sem mindegy, hogy mekkora a szervezet és milyen az alkalmazottak pozicionálása - inkább vertikális (több lépcsőfok, sok külön fokozatú vezető, pl. egy nemzetközi nagyvállalatnál) vagy horizontális (az alkalmazottak nagyrésze egyenrangú, kevesebb külön fokozatú vezetővel, pl. egy kisebb magyar cég) a vállalat berendezkedése? Mindemellett egy szervezetben esetenként változó, hogy a vezetőség hogyan biztosítja a dolgozók előre lépését. Hangsúlyozzuk, hogy CEO, azaz vezérigazgató minden vállalat esetében megtalálható vezető! Konklúzióként azt tanácsolnánk, hogy ha valaki CEO szeretne lenni, tűzze ki nyugodtan ezt a hosszú távú célt, de mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy a CEO pozíciója mögött rengeteg vezetői tapasztalat és meghatározó vezetői képességek rejlenek, amelyeket birtokolnunk kell egy CEO poszt betöltéséhez.

