Megszólalt az Ikea a bezárásról: kiderült, mi lesz a dolgozókkal

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, drasztikus bejelentést tett az IKEA a tegnapi nap folyamán: minden üzletüket bezárják Magyarországon. Megkerestük a céget, hogy megkérdezzük, mi lesz a dolgozóikkal.

A kialakult helyzet, a járvány terjedése miatt minden magyarországi IKEA áruházban felfüggesztik az áruházi vásárlást március 21-től kezdődően további értesítésig. A webshop egyelőre üzemel.

Kíváncsiak voltunk, vajon mi lesz a dolgozókkal. A Pénzcentrunak küldött nyilatkozatot szó szerint közöljük:

"Munkatársaink egészsége és biztonsága kiemelten fontos számunkra. Vásárlóink kényelme érdekében az IKEA.hu, az online vásárlás, csomagpontok Budaörsön és Soroksáron, illetve a Házhoz szállítás szolgáltatásunk továbbra is elérhető lesz terveink szerint. A munkatársak továbbra is dolgozhatnak az áruházakban átépítéseken és üzemeltetési feladatokon. Az egészségük és a biztonságuk megőrzése érdekében megelőző intézkedéseket vezettünk be, egységeinket még gyakrabban takarítjuk és fertőtlenítjük, valamint a munkatársaink által varrt maszkokkal is ellátjuk őket. Azoknak a munkatársainknak, akik feladatkörüket el tudják látni távolról, az otthoni munkavégzés lehetőségét biztosítjuk. Digitális technológiák széles eszköztára áll rendelkezésünkre: TEAMS, SKYPE, valamint természetesen az e-mailek és a telefon. Amennyiben munkatársunk nem tudja otthonról ellátni feladatait, arra biztatjuk, hogy kompetenciáinak fejlesztésére használja ezt az időt. Jelenleg ezeket az intézkedéseket alkalmazzuk, de folyamatosan figyeljük a kialakult szituációt, és ennek megfelelően értékeljük a helyzetet."

Arra a kérdésre, hogy a home office-ban dolgozni nem tudó, de otthon lévő kollégák kapnak-e fizetést, azt a választ kaptuk, hogy jelenlegi állás szerint igen.