Megéri? Hiába adnának több fizut: a magyar dolgozók inkább ezt választják

Egy friss felmérésének válaszadóinak 69,4 százalékával előfordult már, hogy csak azért nem jelentkeztek egy állásra, mert hosszú időt vett volna igénybe az ingázás a munkahely és az otthonuk között. Úgy tűnik, a munkahely elhelyezkedése a munkakeresők számára nagyobb jelentőséggel bír, mint például az, hogy pontosan milyen munkát kell majd végezni, mennyiért, milyen csapatban.

A Profession.hu új felmérése a lakhatás, ingázás és álláskeresés kapcsolatát vizsgálta. Vajon mennyire befolyásolja az álláskeresést a munkahely elhelyezkedése? A részt vevők számára kulcskérdés mennyit kell utazniuk a munkahelyük és az otthonuk között. A megkérdezettek 27 százaléka ugyanis a lokációt tartja a legfontosabbnak egy új munkahellyel kapcsolatban, majd a második legfontosabb a munkakör (23 százalék), és csak ezt követi a fizetés (20 százalék). A csapat és a hosszú távú karrierlehetőség pedig ezek után a szempontok után kullognak csak a fontossági sorrendben.

Utálunk ingázni

Ez azért lehet így, mert a munkavállalók nem szeretnek ingázni: a válaszadók 90 százaléka maximum egy órát szán irányonként utazásra - de ennek fele a 30 perc alatti utazási időket preferálja. A válaszadók többsége céges autóval (23,6 százalék) jár dolgozni, őket követik a saját autóval munkába járók (22,5 százalék), 20,1 százalékuk pedig tömegközlekedést vagy közösségi közlekedést használ. 9 százalékuk céges busszal, közel ennyien gyalog, 7,3 százalékuk pedig kerékpárral jár dolgozni. Közel 9 százalékuk pedig otthonról dolgozik, így az ingázás kérdése nem érinti.

Az állásportál a fentiek folyományaként arra is kíváncsi volt, hogy a válaszadók vajon elvállalnának-e egy munkát, ha minden feltétel ideális lenne, azt kivéve, hogy nagyon távol van a lakhelyüktől. 29,7 százalékuk akkor mondana igent egy ilyen ajánlatra, ha rugalmas a munkaidő és otthoni munkavégzésre is lehetőség van. 24,8 százalékuk akkor, ha a munkáltató hozzájárulna a bejárás költségeihez, 22,2 százalékuk pedig akkor, ha céges autó is a juttatási csomag részét képezné. A céges transzferbusz lehetősége is motiváló, de meg sem közelíti a fent említett kompenzációs lehetőségeket. A válaszadók 10 százalékát viszont az is kifejezetten motiválná, ha a munkahelyhez közel találnának egy a jelenlegihez hasonló, vagy annál jobb lakóhelyet.

Ha nincs jó helyen, nem is jelentkezünk rá

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a válaszadók többsége (66 százaléka) minden esetben mérlegeli a bejárásra fordítandó időt, mielőtt jelentkezik egy álláshirdetésre. 69,4 százalékukkal előfordult már olyan, hogy kizárólag azért nem jelentkeztek egy állásra, mert hosszú időt vett volna igénybe az ingázás.

Címlapkép: Getty Images