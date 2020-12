Még több munkahelyet mentenének meg: eddig lehet igényelni a támogatást

Meghosszabbítja a kormány a járványhelyzetben a munkahelyek megtartását szolgáló programot, így decemberre és a januárra is jár az ágazati bértámogatás a munkáltatóknak - nyilatkozta Bodó Sándor. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár elmondta, bővül az érintetti kör is, az utazásszervezők és -közvetítők, a szálláshely szolgáltatás tevékenységet végzők is pályázhatnak.

Az eddigi igényekben érintett munkavállalók esetében nincs szükség új kérelem kitöltésére. Ha a munkáltató nem kéri tovább a támogatást, ezt december 31-ig jelezheti. Az újonnan pályázók a mai naptól november, december és január hónapokra igényelhetik a bértámogatást. Az új kérelmek és a meghosszabbított támogatások esetében a munkáltatóknak egy hónap továbbfoglalkoztatást is szükséges vállalniuk.

A cél továbbra is az, hogy az ágazati bértámogatás minél több munkahely megőrzését segítse a veszélyhelyzet idején. Igényelhető maximális mértéke a minimálbér másfélszerese, személyenként havi bruttó 241 500 forint. A munkáltatónak emellett járulékokat sem kell fizetnie a munkabérek után, így teljes bérköltségének több mint a felét is megkaphatja kompenzációként, ha nem bocsátja el a munkavállalóját, és munkabérét kifizeti.

A juttatást havi bruttó 483 ezer forintos fizetésig maradéktalanul, a felett pedig a minimálbér összegének másfélszereséig lehet érvényesíteni, akár a részmunkaidőben foglalkoztatottak után is. A támogatás így érdemben segíti a járványhelyzet miatt bevételkiesést elszenvedő vállalkozásokat munkavállalóik megtartásában. Mostanáig több mint 4500 munkáltató nyújtott be kérelmet közel 35 ezer munkavállaló esetében, mintegy 3,3 milliárd forint összegben. A részletes dokumentáció a munka.hu honlapon található meg. A kérelmeket 2021. február 8-ig lehet benyújtani.

Címlapkép: Getty Images