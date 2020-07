Még hat a koronavírus: júniusban újabb 13 ezren veszíthették el az állásukat

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hétfőn délelőtt közzétett jelentése szerint Magyarországon júniusban újabb 13 ezer ember veszítette el az állását és kérte álláskeresőként való regisztrációját a munkaügyi hivataloknál. Ezzel 376 290-en lettek a regisztráltak, a koronavírus-járvány megjelenése óta pedig már 112 290-en veszítették el az állásukat hivatalosan.

A friss adatok szerint a májusinál is kicsivel több dolgozó volt érintett csoportos létszámleépítésben. Az egy hónappal ezelőtt 2262 fő után a hatodik hónapban 2307 alkalmazottól váltak meg a cégek ilyen formában - írja az mfor.hu.



Miközben az álláskeresők számának növekedése is lassabb tempóra kapcsolt júniusban, pozitív fejleményként értékelhető az új munkahelyek számának alakulása is. Júniusban összesen több mint 35 ezer új álláslehetőség nyílt meg, ami majdnem a duplája az előző havinak, sőt, még az előző évi júniusi szintet is meghaladja. Akkor alig több mint 30 ezer új pozíció nyílt meg az álláskeresők számára.

