Meg fogsz lepődni: kiderült, mire vágynak valójában a magyar dolgozók

Tényleg mindenki színes babzsákok, csócsóasztalok és "kreatív" csúszdák között szeretne dolgozni, vagy valami egészen másra vágynak a magyar munkavállalók? Jó hír, hogy az elköteleződés nem kerül feltétlenül pénzbe: rengeteg olyan 0 forintos, kipróbált trükk létezik, melytől nem csak elégedettek lesznek a dolgozók, de fontosnak és megbecsültnek is érzik majd magukat.

Egy átlagos cég életében a bérköltség 90 százalékot, bérleti és üzemeltetési díjak 9 százalékot, míg az energiaköltség 1 százalékot tesz ki. Ebből is adódik, hogy a munkavállalók környezettel való elégedettségének növelése nem igényel akkora ráfordítást, mint a bérköltség emelése. Ha tehát elégedettebbek, egészségesebbek a munkavállalók, az hatékonyságban és végső soron a vállalat pénzügyi eredményeiben is megmutatkozik - hangzott el Portfolio Big Office Day Konferenciájának egyik előadásán.

A wellbeing, a dolgozói elégedettsége tehát kulcsfontosságú, már csak a fokozódó munkaerőhiányos helyzet miatt is. Az irodai környezet kerül egyre inkább előtérbe, és csak egyre fontosabb lesz a következő években.

Egy iroda fejlesztése azonban vagyonokat emészthet fel, amit a kis- és középvállalkozások nem feltétlenül tudnak, vagy akarnak megfizetni: holott a magyar munkavállalók közel háromnegyede dolgozik kkv kötelékében. Pedig ahogy a Portfolio Big Office Day Konferencia panelbeszélgetéseiből is kiderült, nem a csocsóasztaltól, a színes csúszdáktól, a babzsákoktól, a jóga óráktól vagy az ingyen jégkrémtől lesznek elégedettek és főleg elkötelezettek a dolgozók, sokkal inkább az aprónak tűnő, de fontos dolgoktól: odafigyelés, bizalom, visszajelzés - ezek pedig nem kerülnek a cégnek egy fillérbe sem.

Ezeken kívül létezik még számos "0 forintos HR trükk", melyek mérhetően növelik a dolgozók elégedettségét, elköteleződését: minden vezetőnek fontos, hogy olyan munkakörnyezetet alakítson ki, amelyben jó dolgozni - mondta el a Pénzcentrumnak Somogyi Erika, emberi erőforrás tanácsadó.

Teremtsünk időt és helyet annak, hogy beszélgessünk, megismerjük egymást, tisztázzuk a félreértéseket. Legyen lehetőség arra, hogy őszintén tudjunk például arról beszélni, hogy egy-egy helyzetben mi okoz nehézséget, vagy mi okoz nekünk örömöt, hogyan tudunk egymásnak segíteni, a sikerélményeket és a konfliktusokat is átbeszéljük.

Hozzunk létre kellemes irodai környezetet, amelyben jó dolgozni! Az üres falakat, a tipikus irodai hatást törjük meg olyan tárgyakkal, eszközökkel, akár kevés személyes dologgal, ami a nehéz és megterhelő feladat végzése közben is nyugtatólag hathat.

Alakítsunk ki közös szokásokat, amelyek egyfajta rítusként szolgálnak és amelyek a közösséghez való tartozást erősítik. Kávézzunk például együtt, legyen 5 percnyi időnk a másikra, arra, hogy odafigyeljünk rá, és nyissunk felé, mert lehet, hogy ő is ugyanúgy érez, mint mi.

Zárjuk a napot azzal, hogy megjutalmazzuk magunkat és másokat is! Például egy kedves szóval, egy pozitív visszajelzéssel, megerősítéssel, amelyek a napi munkavégzésre és a támogatás biztosítására vonatkoznak, és amelyek a holnapi kezdést könnyebbé teszik.

Készítsünk üzenőfalat! Írjuk fel a napi aranyköpéseket, humoros dolgokat, vagy tegyünk ki közös képeket, és írjunk rá egymásnak biztató szavakat. Mert az elismerés, a figyelem ösztönzőleg hat.

Törődés a 0. perctől

Érdemes már a legelső pillanattól odafigyelni az új munkavállalókra, hogy érezzék, ők is fontosak és egyenrangú partnerek. "Mi már a legelső pillanattól kezdve különös figyelmet fordítunk a munkavállalóinkra, ha úgy tetszik már a 0. pillanatól. Onnantól, hogy megszületik a döntés, nálunk fog dolgozni az új kolléga, mi már melegen tartjuk. Korábban azt tapasztaltuk, hogy sokan a megállapodás utáni 30 napban hajlamosak elbizonytalanodni, hiszen valójában még nincsenek elköteleződve, de HR oldalról meg lehet támogatni ezt a folyamatot, mely valójában nem kerül semmibe"- tudtuk meg Kovács Orsolya, a HR Iránytű tanácsadójától.

Az új munkahely egy különleges életszituáció, hiszen valójában már egyik helyen sincs a kolléga: a régi munkahelyéhez már nem kötőik, ugyanakkor még az új helyére sem érkezett meg. Ez a sok a bizonytalanság érzékennyé teszi az embereket.

Éppen ezért rögtön a megállapodás után, ha szükséges segítsünk neki a felmondási procedúra elindításában, jogi és munkaügyi szempontból, az ezt követő hetekben pedig gyakran hívjuk fel a leendő kollégát, invitáljuk meg esetleg egy lazább meetingre, ahol megismerkedhet a hellyel és az új kollégáival. Egy integrációs terv, ami a legfontosabb, átadjuk neki a szükséges információkat, hogy már az első napjaiban is a lehető legkomfortosabban érezze magát.

Visszajelzés, home office

"Az a tapasztalom, hogy a munkavállalóknak egyre fontosabb a visszajelzés - óriási az igény rá és ez valóban nem kerül semmibe. A magyar munkavállalók jelentős része szinte semmilyen értékelést nem kap, ami hosszú távon elbizonytalaníthatja őket, ezért mi erre kiemelten figyelünk. Ami a munkavállalóknak igazán hiányzik, az a minőségi visszajelzés. Ebből derül ki az, hogy valóban jól végzik-e a munkájukat, jó irányba haladnak-e. A rendszeresség is kulcsfontosságú, mert azt látjuk, az évi egy-két beszélgetés ma már a többségnek kifejezetten kevés. A vezetőink ezen a téren is sok egyéni igénnyel találkoznak, melyeknek meg kell tudni felelniük - a képzéseink erre is igyekeznek támogatást nyújtani" - mondta el a Pénzcentrumnak Kovács György, a Vodafone Magyarország Zrt. szervezetfejlesztési tanácsadója.

De elmondása szerint a home office is ösztönző, ami nagy könnyebbséget jelenthet a munkavállalónak, hiszen sokan vannak közülük, akik egyszerűen nem tudják megszokni az egyterű irodákat: többet és jóval hatékonyabban tudnak dolgozni otthonról. Nem utolsó sorban pedig azt érezhetik, hogy bíznak bennük, ezáltal úgy oszthatják be az idejüket, ahogy ők szeretnék: döntési jogkört és felelősséget kapnak. Mindezek apróságnak tűnhetnek, de fontos alapjait képezik egy cégen belüli általános elégedettségnek és elkötelezettségnek.