Másfélszeresére nőtt a munkaerőhiány az egészségügyben: a legkritikusabb területekről távoztak

Előzetes számítások szerint 5500 szakképzett dolgozó tűnt el hétfőn éjjel a magyar egészségügyből. A legtöbben éppen azokról a területekről távozhattak, ahol a legnagyobb terhelésnek voltak kitéve.

Kedden a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara országos felmérést indított tagjai körében, hogy egyértelmű képet kapjanak. A Népszavának a köztestület elnöke, Balogh Zoltán úgy becsülte, hogy a távozók 70-75 százaléka, azaz mintegy 3500-4000-en lehetnek szakdolgozók.

Szerinte a legtöbben éppen azokról a területekről távozhattak, ahol a legnagyobb terhelésnek voltak kitéve, ilyen az intenzív-, a sürgősségi osztályok dolgozói, valamint az átirányítottak. Elvesztésük nagy érvágás azoknak is, akik maradtak, hiszen most az ő munkájukat is nekik kell ellátni.

(Fotó: MTI/Komka Péter)