Már több mint félmillió magyar választotta ezt az adóformát: nem véletlenül

Már több mint 530 ezer egyéni vállalkozás működik Magyarországon, ezzel 16 év után újra több az egyéni vállalkozó, mint a társas vállalkozás hazánkban.

Közel 88 ezer új egyéni vállalkozás indult az elmúlt egy évben, amely minden idők legtöbb új induló egyéni vállalkozója. A magas indulási számnak köszönhetően 530 ezer felé kúszott az összesített egyéni vállalkozás számláló, ami szintén minden idők legmagasabb hazai értéke. "Az elmúlt években évről évre egyre populárisabb az egyéni vállalkozási forma, viszont az igazi mérföldkő az, hogy már a társas vállalkozások számát is meghaladta az egyéni vállalkozás számláló" - kezdi elemzését Pertics Richárd, az Opten elemzője.

A vállalkozási forma népszerűsége alapvetően három tényezőre vezethető vissza. A cégjogi környezet konszolidációjának köszönhetően - amely számos szigorítást vezetett be a cégalapítás területén a 2010-es évek elején - a társas vállalkozások jóval átláthatóbbak lettek, és a felelősségi körök is letisztultak. A társas vállalkozás alapítása felelősségteljesebb és összetettebb lett, mint az évezred elején volt. Ennek köszönhetően a társas vállalkozások népszerűsége valamelyest visszaesett az új vállalkozók körében. Ezzel párhuzamosan az egyéni vállalkozás indítása pedig egyre egyszerűbb lett,

a KATA adózási forma belépése pedig komoly lökést adott az egyéni vállalkozóknak. A KATA feltételeinek egyre kedvezőbbé tétele évről évre egyre magasabb induló egyéni vállalkozás számot generált.

A harmadik tényező pedig már a generációkban keresendő. Jelenleg mind a vállalkozások, mind az alkalmazottak körében az 1960-1979 között született X generáció tagjai vannak a legtöbben, de az újonnan induló vállalkozások körében már az Y és a Z generáció tagjai egyre erősebbek. "A fiatal generációk számára már egyre természetesebb a vállalkozói lét, hiszen ők már nyitottabb világban nőttek fel, mint szüleik" -mondja az Opten elemzője. Ehhez hozzájárul, hogy a fiatalok általános szkepticizmussal állnak a majd időskorukban várható nyugdíjaikkal kapcsolatban, ami szintén nem az alkalmazotti életforma felé tereli őket.

Sajnos az induló egyéni vállalkozások száma mellet magas a törölt egyéni vállalkozók száma is, évente a teljes bázis 10 százaléka törlésre kerül, amely magasabb a társas vállalkozásnál meglévő törlési aránynál is. Ennek vélhetően az is az oka, hogy sokan eleve nem tervezik hosszú távra az egyéni vállalkozást, valamint viszonylag könnyen lehet megszüntetni és új vállalkozást is indítani ebben a vállalkozási formában.

Az egyéni vállalkozási forma kétségtelenül segíthet az induló vállalkozóknak, ugyanakkor ilyen magas számban már a negatívumok is megjelennek makrogazdasági szinten. Az eleve elaprózódott cégstruktúrának, tőkeellátottságnak nem feltétlen tesz jót a sok egyéni vállalkozó. Továbbá a legújabb jelenségek között említendő, hogy a KATA-s vállalkozási formát egyes nagyobb vállalkozások a munkaviszony kiváltására használják, nem teljesen szabályos módon. A jelenségre már a NAV is felfigyelt, így várhatóak ellenőrzések e tekintetben 2020-ban is.

A magas egyéni vállalkozási számhoz fontos hozzátenni, hogy rendkívül sok egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét. Jelenleg 80 ezer szüneteltett tevékenységű egyéni vállalkozót tart nyilván az Opten. A magas törlési szám mellet ez szintén azt jelzi, hogy a magánszemélyek jelentős része csak átmeneti ideig, vagy csak időnként használja ezt a vállalkozási formát.

Címlapkép: Getty Images