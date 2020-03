Magyarországra is megérkezik a Disney+: de egyelőre nem úgy, ahogy vártuk

A Disney, a video-streaming piac legújabb szereplője előreláthatóan ősszel indítja el magyarországi szolgáltatását, ám a valóságban hamarabb jön hozzánk, de kicsit másképp...

Már január vége óta gőzerővel zajlik a munkaerő-toborzás az új budapesti ügyfélszolgálati központba: az új 250 munkatárs Budapestről végzi majd a Disney szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést. A HR Portal úgy tudja, hogy a budapesti csapat már részben tőlünk szolgálja ki a Disney március 24-re tervezett nyugat-európai piacra lépését.

Az amerikai filmóriás tavaly lépett be az Egyesült Államokban a videóstreaming piacra és versenytársa lett a Netflix, az Amazon és a HBO-GO (az USA-ban HBO NOW) szolgáltatóknak. A nyugat-európai indulást március 24-én tervezik és ebben már a most alakuló budapesti iroda is aktívan részt vesz.

Címlapkép: Getty Images