Ma indulnak a pótfelvételik: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Döntöttek a pótfelvételi eljárásról, idén először állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni. A cél a magyar fiatalok továbbtanulási esélyeinek támogatása, így a jövő évtől a szakképzésben szerzett technikusi vizsga is emeltszintű érettséginek számít.

Az innovációs és technológiai miniszter döntése értelmében ma indul a 2020-as pótfelvételi eljárás. Az elmúlt évektől eltérően idén állami ösztöndíjas formában több képzési területen is be lehet jutni az egyetemekre a pótfelvételi eljárás keretében. A lehetőséggel azok a diákok élhetnek, akiket az általános eljárásban nem vettek fel, vagy korábban nem adtak be jelentkezést.

Stratégiai cél, hogy a magyar fiatalok nemzetközi összevetésben is versenyképes tudásra tegyenek szert a felsőoktatásban, jobb egyetemeken, korszerű körülmények között tanulva értékesebb diplomát kapjanak, így sikeresebben állhassák meg helyüket az életben és a munkaerőpiacon. A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat.

Az érettségizettek a felsőoktatásban való továbbtanulás mellett piacképes szakmákat sajátíthatnak el a megerősített szakképzésben. Az Oktatási Hivatal levélben tájékoztatta a felvételt nem nyert jelentkezőket a szakképzés kínálta lehetőségekről. A megerősített szakképzési rendszerben újdonság, hogy a technikusi vizsga is emeltszintű érettséginek számít, így a szakirányon többen tanulhatnak tovább.

Az idei pótfelvételi más lesz, mint az eddigiek: az elmúlt évektől eltérően több, állami ösztöndíjas képzési területre is lehet majd jelentkezni. Ettől függetlenül azonban fontos, hogy hogy csak abban az esetben lehet élni ezzel a felvételi lehetőséggel, ha az idei általános felvételire egyáltalán nem jelentkezett valaki, vagy egyetlen szakra sem került be sikeresen.

Ahogyan azt a korábbi évekből tapasztaltuk a pótfelvételi döntés pedig augusztus 20-a után várható. Amint kiderülnek a pontos infók, írni fogunk róla.

Címlapkép: Getty Images