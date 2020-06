Lesz idén munkája a diákoknak? Erre költenék legtöbben, amit megkeresnek

Hagyományosan az érettségi utáni napokban indul meg a tömeges jelentkezés a nyári munkákra a fiatalok részéről, ez idén sem történt másként. Egy a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég vezetője, Tóth Tamara szerint azonban sokkal több a bizonytalanság a diákmunkára jelentkezők részéről, bár az érdeklődés továbbra is nagy - annak ellenére is, hogy a diákmunkából származó bevétel már nem csak a zsebpénzkiegészítést jelenti.

Bár fesztiválszezon idén nem lesz, mégis akad mire gyűjteniük a fiataloknak - legalábbis erre enged következtetni az, hogy az érettségi időszakában idén is ugrásszerűen megnőtt a diákmunka iránti kereslet, mint a megelőző években. A fesztiváljegyek mellett a jogosítvány megszerzése, a telefon és a laptop vásárlás az egyik legnépszerűbb indok, az idősebb, egyetemista generáció pedig az albérletet és kiegészítő tanfolyamokat, nyelvvizsgát finanszíroz. 2020-ban azonban várhatóan megnövekszik a családi kassza finanszírozása is, mint munkavállalási indok.

Persze sok a kérdés is. Lesz-e munka a cégeknél, amikor leépítésektől és csődhírektől hangos a sajtó? Nyugodt szívvel engedhetik-e a szülők a gyerekeiket a munkahelyekre? Előfordulhat-e, hogy azt az időszakos munkát kapja egy diák, ahonnan költségcsökkentés okán éppen a szüleit küldték el?

Az biztos, hogy lesz 2020 nyarán is diákmunka, de két irányból is keletkezik feszültség. A tavalyi év hasonló időszakához képest körülbelül ugyanolyan arányban nőtt a munkára jelentkezők száma, amilyen mértékben a most rendelkezésre álló nyitott pozíciók csökkentek

- jellemzi a helyzetet Tóth Tamara. Korábban a diákmunka tekintetében kedveltek volt a teljes munkaidőben nem betölthető, valamint a szezonális munkák, de a jelen kilátások szerint 2020 nyarára teljesen megváltozik a munkaerőpiac szerkezete. A korábbi éveket jellemző akkut munkaerőhiány eleve csökkent, ráadásul a cégek akár házon belülről is átterelik ezekre a feladatokra a saját állományt - köszönhetően a vírushelyzetnek.

Várható, hogy az egyszerű fizikai munkák esetében és a viszonylag alacsony végzettséget igénylő munkákat idén nem a diákok kapják, mert bőségesen áll rendelkezésre jobb teherbírású felnőtt munkaerő is.

Ez lehet a helyzet a logisztikai központoknál és az élelmiszerüzletek raktáraiban. Nem világos ugyanakkor, hogy a mezőgazdasági munkáknál is ez lesz-e a helyzet.

Itt várhatóan nem csökken a munkamennyiség, ráadásul a korábban alkalmazott külföldi vendégmunkások a járványhelyzet miatt idén kimaradnak a képletből. Kérdés, hogy mernek-e majd bízni a gazdák a fiatalokban, hiszen a korai munkakezdés és a megterhelő műszakok miatt nem éppen a mezőgazdaság a legnépszerűbb terület a diákok között.

El merjem engedni a gyerekemet?

Az idei nyáron joggal merül fel a kérdés a szülőkben, hogy vajon nyugodt szívvel engedhetik-e a gyerekeket diákmunkára a kialakult vírushelyzet miatt. Tóth Tamara szerint nincs ok aggodalomra, ugyanis a munkahelyi biztonság szabályrendszere, a szükséges átalakítások már megvalósultak, a védelem már a napi rutin része.

A diákokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a felnőttekre. Ráadásul lesz, ahol könnyebbséget jelent majd, hogy a szezonális munka akár home office-ból is 100%-osan teljesíthető lesz, elsősorban persze szellemi foglalkozásoknál. Kérdés, hogy több hónapnyi otthontanulás után kinek lesz kedve otthonról dolgozni a szünidőben.

Hazabeszélésnek tűnhet, de mi mindenkinek erősen javasoljuk, hogy a gyerek ne az utcáról vállaljon munkát, hanem iskolaszövetkezeten keresztül

- figyelmeztet a Job Force vezetője. Egyrészt nagyobb a jogbiztonság, megbízható helyre megy a fiatal, szerződéssel dolgozik és biztos, hogy nem kerül kiszolgáltatott helyzetbe a munkáltatóval szemben, mert a közvetítő folyamatosan követi és adminisztrálja ügyeit. A közepes méretű diákszövetkezetnél dolgozó diákok kétharmada fizikai munkát vállal a nyáron.

Tóth Tamara szerint a nyári elhelyezkedést nagyban segíti, ha évközben is aktív a diák, hiszen könnyebben jut be oda, ahol egyébként is felbukkant már évközben. A cég portfóliójában ezért is nem szerepel a hostesskedés és a szórólapozás, ami tipikusan a legrövidebb élettartamú munkavállalás a piacon.

Partnereink leginkább kereskedelmi jellegű munkára, operátori munkára, egyszerűbb fizikai munkára, vendéglátásra és irodai munkára keresnek diákokat, és számunkra is ez ad nagyobb biztonságot, ha egyaránt bízhatunk a munkaadóban és a közvetített munkaerőben.

A diákmunka alanyai kétféle típusba sorolhatók. Az első a fix állomány, tagjaival egész évben együtt dolgozunk, az általuk végzett munka jellemzően a kiskereskedelmi értékesítés, ahol a december például a legerősebb hónapok egyike. A másik az a réteg, akik nyári munkát keresnek maguknak.

Ha hívnak, mész, ne válogass!

Jellemző a cégek részéről, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben mindösszesen 2-3 hétre előre terveznek a diákmunkákkal. Ez a korábbi években azokra a nyári munkákra volt csak jellemző, ahol könnyű fizikai munkát végeztek a fiatalok és a meglévő emberállományt egészítették csak ki a munkájukkal, illetve a szabadságok idejére alkalmazott diákok esetében. A mostani bizonytalan helyzet az összes cég tervezési horizontját erre a rövid, 2-3 hetes időszakra csökkentette le.

A szokatlan "munkamenet", a rövid teljesítési idők ebben az időszakban komoly koncentrációt igényelnek mind a munkaadó, mind a közvetítő cégek részéről, de ugyanez elmondható a diákokról is, akiknek folyamatos rendelkezésre-állás módba kell kapcsolniuk idén nyáron.

Amikor van lehetőség, akkor kell munkába állni, tehát a rugalmasság, mint erősség most előnyt jelenthet.

Külön kategóriába esik a klasszikus szakmai gyakorlat, ahol a jelentkezőnek a terület iránti érdeklődés mellett megfelelő kvalitásokkal is rendelkeznie kell az állás sikeres betöltéséhez, és itt nem elsősorban a fizetés, hanem a megszerzett szakmai tapasztalat és iskolai igazolás a fő vonzerő. Ezek a munkák stabilabban tervezhetők, jellemzőjük, hogy hosszabb élettartamúak, általában 4-6 hónapig, de akár egy évig is dolgoznak a diákok ebben a modellben.

A 2020-as nyárnak van még egy húsbavágó kérdése, ez pedig a fizetések alakulása. Bár sokan tartanak attól, hogy ha őket elküldik, akkor diákokat vesznek a helyükre, a diákmunka közvetítő szerint ez nem lesz jellemző.

Messze nem olyan rossz a helyzet, hogy így kelljen ügyeskednie egy foglalkoztatónak, ráadásul nyár végén ezeknek a fiataloknak vissza kell menniük az iskolába. A mi partnereinknél azt tapasztaljuk, hogy nem csökkentek a fizetések, és nincs trükközés a diákoknak kínált bérekkel sem, ez a jelenlegi helyzetben óriási dolog

- mondja Tóth Tamara. Általában elmondható, hogy a diákmunkának a kedvezményes adózás az egyik legfőbb előnye a munkaadók számára, de nem kizárólag ebben rejlik a népszerűsége. A határozott időre szóló megbízásokhoz felnőtteket eleve nem is igazán lehet találni.

A cég vezetője szerint ennek a speciális magyar hozzáállás az oka: a hazai munkaerőpiac szereplői tradicionálisan a határozatlan idejű munkaszerződéseket szeretik, ezt tekintik biztos alapnak az egzisztenciához, míg egy felnőtt munkavállaló a határozott idejű, időszakos megbízást a megbecsülés hiányával azonosítja, és ez a munkáltatói imázst is rontja. A diákok viszont a szezon végén eleve nem várnak folytatást, ez pedig win-win helyzet mindkét fél számára.