Lassan, de biztosan visszaszivárognak az irodisták: készülhetnek az újabb átállásra

Lassan, de biztosan közeledik az a pillanat, amikor a kényszerű otthoni munkavégzés után újra az iroda válhat az elsődleges munkatérré. Ahhoz azonban, hogy a lehetőség ne egy, a tavaly tavaszi átálláshoz hasonló kényszert jelentsen, a fokozatosság elve mellett az eddigi tapasztalatokat is be kell építeni az új munkastruktúrába, miközben a dolgozók pihenéséről, szabadságáról sem szabad megfeledkezni.

Közel egy éve annak, hogy az addig inkább lehetőségként működő otthoni munkavégzés sok ember és cég számára kötelezővé és folyamatossá vált. A vírus továbbra is az életünk része, az oltások megkezdésével azonban lassan, de biztosan ismét lazulhatnak a korlátozások, és újra az iroda lehet az elsődleges munkahely. "Ahhoz, hogy elkerüljük a tavaly tavaszi hirtelen home office-ra átállás okozta sokkot, a teljes visszatérésnek fokozatosan kell történnie. Ahogyan a közlekedésben az elektromos autók robbanásszerű megjelenése után beállt egy új egyensúly, úgy most a home office és a teljesen irodába visszaállás között egy új munkastílus, egy új egyensúly kialakítása vár ránk, három dolgot szem előtt tartva: a hatékonyságot, a rugalmasságot és persze mindenekelőtt a biztonságot" - mondta el Végh József, a K&H HR igazgatója.

Egyénhez igazított munkarend

Az otthoni munkavégzés kétségtelenül sok kihívást jelent, ugyanakkor számos pozitív lehetőséget is nyújthat a közlekedési idő megspórolásától a csendesebb munkakörnyezetig. "Az elmúlt közel egy év alatt már mindenki megtapasztalhatta, hogy számára az otthoni vagy az irodai munkavégzés jobb, hatékonyabb. Így, bár valaki számára várva várt pillanat a teljes visszatérés az irodába, valakinek éppen ez jelent majd nehézséget. Évek óta azt valljuk, hogy a sokat emlegetett generációs különbségek helyett sokkal inkább az egyéni élethelyzet az, ami meghatározza a kollégák igényeit, céljait, motivációját - mindez most fokozottan igaz. Az irodába történő teljes visszatérésnél ezért különösen figyelni kell az egyéni életkörülményekre, családi állapotra, lakhelyre. A kényszerű változás ugyanis komoly nehézséget jelenthet a munkatársaknak, ám a jól, egyénhez igazított visszatérés és új munkarend kialakítása minőségi javulást eredményezhet a munkavállalók életében" - tanácsolja a HR szakember.

Irányított rekreáció

A home office nemcsak a munkavégzést, de a kikapcsolódást, a szabadságot is erőteljesen megváltoztatta. Azzal ugyanis, hogy az otthonunkban dolgozunk, automatikusan sérült a pihenés, a feltöltődés legfontosabb helyszíne - mindez akkor, amikor a szabadság legfontosabb célja, az utazások és közösségi programok is erőteljesen korlátozottak. Munkáltatóként ezért a visszatérés fázisában arra is figyelni kell, hogy segítséget nyújtsunk a közel egy éve tartó vírusidőszakban kimerült dolgozók számára abban, hogy mikor és hogyan tudnak szabadságra menni és ismét feltöltődni.

Címlapkép: Getty Images