Közel 600 kölcsönzött munkavállalójától válik meg a Suzuki

Közel hatszáz, túlnyomórészt kelet-magyarországi magyar és ukrán dolgozótól vált meg az esztergomi Suzuki-gyár - írta a Népszava.

A lap beszámolója szerint pénteken a kölcsönző cég vezetője közölte az esztergomi Suzuki kölcsönzött munkásaival, hogy negyed órája kapott egy emailt a cégtől arról, körülbelül 600 munkavállalóval szerződést bontanak. A hírt a Népszava megkeresésére László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke is megerősítette, akit az elbocsátás közlése után többen is megkerestek az ügyben.



A lap értesülései szerint megkezdték a munkásszálló kiürítését és fertőtlenítését is. Az ott lakók közül sokan kelet-magyarországiak, illetve ukrán állampolgárok.

Címlapkép: Getty Images