Koronavírus: a dolgozók egynegyede számít arra, hogy elveszíti a munkahelyét

Március közepén a koronavírus következményeként erősen romló gazdasági közhangulat olvasható az IDEA Intézet közvélemény-kutatásából. Igaz ez a megállapítás a magyar gazdaság egészére éppúgy, mint a saját háztartással kapcsolatos várakozásokra. Az aktív keresők egynegyede 2020. március közepén tart attól, hogy a következő hat hónapban elveszíti jelenlegi állását a koronavírus következményeként.

Alapmegállapítás, hogy a közvélemény-kutatásoknak egy-egy kampányszituációban nehéz dolguk van, hiszen egy zajló kampány során az adatfelvételt követően is rövid idő alatt változhatnak a választók preferenciái és véleményei. A koronavírus és ahhoz hasonló, előre nem látható bizonytalanságokkal és kihívásokkal terhes időszakokra a fenti tétel még inkább igaz. Két adatfelvétel között a kockázatok, a problémák és a politikai cselekvések akár más súllyal és keretben is értelmeződhetnek a megkérdezettek gondolkodásában. A koronavírus pedig nem egyszerűen egy egészségügyi világjárvány, hanem súlyos, egyéni és nemzeti szinten érezhető negatív gazdasági következmények sorozatát is elindítja.

Március középen a megkérdezettek 65%-a szerint sokat fog romlani a következő 12 hónapban az ország gazdasági helyzete a koronavírus következményei miatt. Táborokon átívelő konszenzus van abban, hogy visszaesés következik, különbségek abban mutatkoznak, hogy ennek mélységét milyennek ítélik meg a válaszadók.

Az ország gazdasági helyzetének megítéléséhez képest saját háztartásuk anyagi helyzetét a koronavírus következményei miatt még negatívabban látják a megkérdezzetek. Az összes válaszadó 76 százaléka szerint fog romlani háztartásuk anyagi helyzete a következő 12 hónapban.

Március közepén az összes megkérdezett 6%-a már biztos abban, hogy a koronavírus következményei miatt a következő 6 hónapon belül elveszíti jelenlegi állását, 12 százalékuk pedig egyre nagyobb esélyét látja ennek.

Huszonnyolc százalékuk egyelőre bizonytalan a kérdésben. Ebben kérdésben érdemes az aktív keresők véleményének ismertetése is. Körükben a legmagasabb a munkahelyelvesztésének "várása", egynegyedük erre készül. Hat százalékuk szerint szinte biztosan ez fog történni, 19%-uk pedig egyre nagyobb esélyt lát erre.

Az IDEA Intézet március közepén felvett adatai pillanatfelvételt mutatnak arról, hogy a koronavírus-válság jelenlegi periódusában a magyar társadalom mit gondol a fenti kérdések kapcsán. Az arányok változhatnak, és nem kockáztatunk, ha azt mondjuk, a gazdasági válság mélyülésével a pesszimizmus érzete nem csak állandósul, hanem például a munkahely elvesztésének veszélye, illetve az adósságállomány növekedése tekintetben elmozdulásokkal kell számolni.

