Komoly béremelés az Auchannál: megállapodtak a szakszervezettel

Megállapodott az Auchan Retail Magyarország a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a 2020-as béremelésről. A 2020 során több mint 1,6 milliárd forint befektetést jelentő új javadalmazási rendszer a nem vezetői munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében 17 százalékkal emeli a belépő béreket.

Az Auchan Retail Magyarország nem vezető beosztású közel 5 200 munkatársának alapbére idén két lépcsőben - január 1-től és szeptember 1-től - emelkedik. 2020 során például egy árufeltöltő munkakörben foglalkoztatott, magasabb szaktudással rendelkező áruházi munkatárs havi bruttó alapbére 280 000 forintra növekszik, amely kiegészül Auchan vásárlási kártyával bruttó 7600 forint értékben, valamint további pótlékokkal és juttatásokkal. Ez a bér az új belépő kollégák számára már egy év után elérhetővé válik, amennyiben munkájuk szakmai színvonala ezt lehetővé teszi.

Az alapbér emelése mellett a vállalat továbbra is biztosítja a széleskörű béren kívüli juttatási rendszerét, amelynek része többek között a dolgozói vásárlási kedvezmény, a kiemelt kockázati egészségügyi és baleseti biztosítás, valamint a rendszeres szűrővizsgálatok, és a piacon egyedülálló részvényesi program. Az áruházlánc továbbá fenntartja az előző évben nagy sikerrel elindított, a munkavállalók gyermekeinek fenntartott nyári tábort, és a mára már hagyománnyá vált közösségi eseményeket.

A most bejelentett béremeléssel célunk, hogy az alapbérek jelentős emelésével vonzó és kiszámítható javadalmazást garantáljunk munkatársainknak, illetve elismerjük a szakmai teljesítményt. Biztos vagyok benne, hogy a mostani változásokkal az új belépők számára is versenyképes lehetőségeket kínálhatunk a bérpiacon. 2020-ban is fontos alapelvünk, hogy a vállalatunk stabilitásának és hosszú távú fejlődésének megőrzésével osszuk meg közös sikereinket munkatársainkkal

- mondta el Dominique Ducoux, az Auchan Retail Magyarország vezérigazgatója.

A hazai kiskereskedelmi szektor egyes szereplői komoly kihívásokkal szembesülnek. Ennek tükrében különösképp elismerésre méltó a vállalat vezetőinek tárgyalások során mutatott hozzáállása, amellyel bebizonyították, hogy fontosak nekik a munkavállalók. A kiindulási ponthoz képest nagyot léptünk előre a megállapodás aláírásáig. Úgy gondolom, közösen kihoztuk a helyzetből a maximumot

- nyilatkozta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke a bérmegállapodás megkötését követően.

Az Auchan Retail Magyarország az utóbbi években jelentős béremeléseket hajtott végre, így ezzel a változással 2020 során például pék munkakörben 8 órás állásban, pótlékokkal és egyéb juttatásokkal az elérhető legmagasabb jövedelem bruttó 355 000 forint, míg azonos feltételekkel az online áruházban dolgozó kiszállító munkatárs havi bruttó bére 466 000 forint is lehet az áruházláncnál.