Kirúgta a szakszervezeti vezetőt a Suzuki-gyár: most töredékét keresi eddigi bérének

Beperelte az esztergomi Suzuki-gyárat az a szakszervezeti vezető, akit annak ellenére rúgtak ki, hogy védett volt. Állítólag peren kívül megegyeztek, milliós bánatpénzt kapott. Most azonban a suzukis bére töredékét keresi egy másik munkahelyen.

Munkaügyi pert indított az esztergomi Suzukival szemben a férfi, akit tavaly év elején annak ellenére bocsátottak, hogy az újonnan alakult szakszervezet vezetőjeként munkahelyi védelem illette volna meg. A per végül egyezséggel zárult - tudta meg a 24.hu, de az egyezség titoktartási záradékot is tartalmaz, ezért sem az érintett, sem a Suzuki-gyár nem nyilatkozott.

A dolgozók között az a hír járja, hogy a kirúgott szakszervezeti vezetőt nem veszik vissza, nem is léphet be az üzem területére, holott máig ő az érdekképviselet vezetője. Ennek fejében milliós nagyságrendű bánatpénz ajánlott a gyár a portál információi szerint. A férfi 14 évet dolgozott a cégnél, műszakvezető volt. Megviselte az ügy, most a töredékét keresi a suzukis fizetésének, egy kisvállalkozásnál áruszállítóként dolgozik.

A 24.hu úgy tudja, a Suzuki eközben továbbra sem tárgyal a szakszervezettel, annak megalakulását továbbra is vitatja. A több mint 200 főt, a dolgozói létszám bő 10 százalékát tömörítő szakszervezet többször írt a gyár vezetésének, akik nem is válaszoltak.

