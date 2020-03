Kik járnak a budapesti elitsuliba, a Toldy Ferenc Gimnáziumba? Interjú az igazgatóval, Porogi Andrással

Bombaként robbant ma a hír, hogy a Toldy Ferenc Gimnáziumba jár az egyik hazai koronavírusos gyermeke. Demit is lehet tudni erről az iskoláról. Nos, még nincs egyéve, hogy interjút készített a Pénzcentrum az intézmény vezetőjével.

Bombaként robbant ma a hír, hogy a Toldy Ferenc Gimnáziumba jár az egyik hazai koronavírus-fertőzött gyermeke. A hírek szerint az intézmény igazgatója, Porogi András tájékoztta az esetről péntek reggel a szülőket. Azóta z is kiderült, hogy a Népegészségügy vizsgálja, ki lehetett a tanulóval kapcsolatban. A Kormányzati Tájékoztatási Központ leszögezte: az illetékes tisztifőorvos már csütörtökön intézkedett, a szoros kapcsolatnak számító gyermek esetében a szükséges eljárást megtette, a gyermek 14 napos járványügyi megfigyelése a Dél-Pesti Centrumkórházban elkezdődött, a gyermek egyébként tünetmentes. A KTK azt is hozzátette,hogy "a gimnázium egyéb látogatói (pl. diákok, tanárok) tekintetében semmilyen járványügyi intézkedés nem vált szükségessé." Közben kiadott egy rövid tájékoztatást a Budavári önkormányzat is, ebben azt írják: "Tudomásunk szerint a tanuló egy hete nem volt kapcsolatban az édesanyjával." és "Az iskolaépületet fertőtlenítjük."





Kik járnak a Toldy Ferenc Gimnáziumba?

Még nincs egy éve, hogy interjút adott a Pénzcentrumnak a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója. Porogi András többek között beszélt a mai, magyar oktatás legnagyobb dilemmáiról; a digitalizáció és a tudásátadás nehézségeiről; valamint arról is, miként lehet az ország legsikeresebb középiskolái között egy állami fenntartású iskola. Mint fogalmazott:

Ha ma elmegyek egy 15 éves érettségi találkozóra, ott az egykori tanítványaim jó része olyan szakmában dolgozik vagy olyan foglalkozást végez, amiről fogalmam sincs, hogy mit jelent, egyszerűen nem tudom, hogy mit csinálnak. De azért mi készítjük föl őket ezekre a dolgokra.

