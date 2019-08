Kifakadt Rubint Réka: Soha nem a pénz és az anyagiak motiválnak

Dühös kommentelők akadtak ki Rubint Rékára, mert sokalták, hogy az egyik luxustáborában 2,5 millió forint a részvételi díj. A kommentáradatot látva Rubint Réka is elmondta véleményét, mi szerint őt soha nem a pénz motiválta, és szerinte ő és a fitness órái minden rétegnek elérhetőek, aki csak mozogni szeretne.

Kommentelők kiakadtak Rubint Rékára, amiért a fitness híresség Szilveszterre a Maldív-szigetekre hirdette meg luxus-alakformáló táborát 2,5 millió forintos részvételi díjért. A kommentcunami után aztán Rubint Réka is megszólalt:

Soha nem a pénz és az anyagiak motiválnak, és nem is ezért tartok táborokat. Tartok órákat 1500 forintért, és vannak pár napos, belföldi táborok is, egyik sem kerül többe 50 ezer forintnál. Hozzám bárki jöhet sportolni, fontosnak tartom, hogy mindenkinek is biztosítsak lehetőséget, azoknak is, akiknek nem telik egy külföldi útra, de olyanoknak is, akik megengedhetik, hogy luxuskörülmények közt mozogjanak

- fejtette ki a lapnak a fitness guru.

Mindig megvolt a luxus

Korábban a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy Rubint Réka nem veti meg a luxus táborokat. Tavaly például arról írtunk, hogy egy augusztusi ciprusi tábora 449 ezer forintba került, de korábba írtunk arról is, hogy egy március 24-április 4-ig tartó zanzibári fitness táborba 810 ezer forintért lehetett jelentkezni.