Kifakadt a legendás magyar színész: Sokan már az utolsó tartalékaikat emésztik fel

Már eddig is oktatott csoportokat, már magánórákat is tart, miután idén már biztosan nem tud színpadra lépni. Erről beszélt Lippai László, akinek egy sorozatszerepnek köszönhetően nem rosszak az anyagi kilátásai, de sok kollégája még nehezebb helyzetben van.

Facebook-oldalán osztotta meg és ismerőseit kéri, terjesszék, hogy gyermekek oktatását vállalja. Így keres megélhetést jelenleg Lippai László színművész, miután elmondása szerint kollégáihoz hasonlóan jelenleg nincsenek előadásai, a bevétele megcsappant és a jövője is bizonytalan.

Szilveszterkor lett volna egy előadásom a Madáchban, a Páratlan páros, de már azt is lemondták, csakúgy, mint az összes idei előadást. A koronavírus-járvány második hulláma súlyosabban érint minket, mint azt gondoltuk volna. Sokan már az utolsó tartalékaikat emésztik fel

- mondta a Blikknek a színész. Hozzátette, hogy azért nincs csak komoly gondban, mert az egyik nagy kereskedelmi csatornán futó Drága Örökösök című sorozatban játszik jelenleg is.

Elmondása szerint messze nincs egyedül: napi 35-40 telefont kap szakmabeliektől, akik szintén nagyon nehezen tudnak tervezni a jövőre. A lapnak arról is beszélt, hogy idén már biztosan nem áll fel a világot jelentő deszkákra. Lippai színészmesterséget tanít a fiataloknak, a Thália Tanodától már kapott felkérést, illetve a Talent Stúdióban négy éve oktat, ezek mellett vállal most magánórákat is.

