Kifakadt a Halott Pénz frontembere: Nehéz szavakba önteni, mit érzünk most

Kifakadt a kormány rendezvényekre vonatkozó döntésével kapcsolatban Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere. Mint írta, "nehéz szavakba önteni, mit érzünk most."

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, maradnak a járványügyi intézkedések Magyarországon, azaz többek között a rendezvényekre vonatkozó korlátozások is. A döntéssel kapcsolatban nemrég megszólalt Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere is.

Mint írta, "Nehéz szavakba önteni, mit érzünk most. Az egész eddigi év egy óriási kihívás és megpróbáltatás volt, Nektek, nekünk és az egész világ számára is. A korábbi rendelkezés tartotta bennünk a lelket, hogy marad a szezonból egy szelet, amire támaszkodni és építeni lehet majd, a szó minden értelmében. Nagyon sajnáljuk, hogy ezt az apró szeletet sem kaphatjuk meg ettől az évtől, és egyben szeretnénk kitartást és erőt kívánni a kollégáinknak, a hazai zeneipar szereplőinek, és minden zeneszerető, koncertre, fesztiválra járó barátunknak. Reméljük, fel tud állni majd ebből a hazai zenei élet, és hamarosan újra együtt énekelhetjük majd: Én ott leszek"

Íme, itt van a Halott Pénz frontemberének hivatalos Instagram-posztja:

Instagram on Jan 28, 2015 at 4:40pm PST

Címlapkép: Getty Images