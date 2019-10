Kiderült, miből él manapság a Viszkis rabló: a kerámia már a múlt?

Ambrus Attila manapság tanácsadóként mozog a munka világában, saját elmondása szerint cégvezetők mennek hozzá, hogy kikérjék véleményét. A Viszkis rablóként elhíresült Ambrus ma előadásokat tart, és cégek arculatát igazgatja.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy Ambrus Attila kerámiázással foglalkozik, és vásárokba jár, hogy értékesítse fazekastermékeit. Emellett pedig lekvárt és pálinkát is főzött, ezekből tartott fenn magát. Most azonban úgy néz ki éles fordulatot vett, már ami a karrierjét illeti:

Több multinacionális cég vezetője is eljön hozzám, és kikéri a véleményemet. Sokszor elgondolkodtam, hogy miért pont az enyémet, hiszen nem vagyok szakember, de aztán rájöttem, hogy azért választanak engem, mert közérthetően, emberi nyelven fogalmazok... Természetesen szó esik ilyenkor a pénzügyekről és a piaci kereslet-kínálat alakulásáról is

- mondta el a Ripostnak a Viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila, aki mint láthatjuk ma már előadásokat tart, és cégek arculatát változtatja meg.

(Címlapkép - Fotó: MTI/Balogh Zoltán)