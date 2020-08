Kendőzetlenül vallott új bevételi forrásáról, a néhány éve még komoly autóparkjával vagánykodó, milliomos magyar rapper, Dynamic - szúrta ki az előadó hivatalos TikTok-oldalán a Pénzcentrum.

Arról a Pénzcentrumon is többször írtunk már, hogy a koronavírus-járvány miatt kirobbant gazdasági válság igencsak rosszul érintette az előadóművészket (is) - nem véletlen, hogy nemrég 100-an "mentőcsomagot" kaptak. Sokan vállaltak kényszerűségből másodállást, az alábbi Instagram-poszt alapján így tett a magyar sztárrapper, Dynamic is.

Érdekesség, hogy néhány éve még arról nyilatkozott, hogy anyagi helyzete finoman fogalmazva is stabil, a zenéből és más vállalkozásaiból, hosszú évek munkájával alapozta meg egzisztenciáját. Most sem kell azonban aggódnia, hiszen állítása szerint meglehetősen szép summát visz haza havonta pizzafutárként. Íme:

Címlapkép: Getty Images