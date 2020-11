Itt a Tesco bejelentése: extra bónuszt kapnak a dolgozók, visszatér az éjjeli munkavégzés

40 ezer forintos prémiumot ad dolgozóinak a Tesco. Emellet a járványhelyzet miatt újra bevezetik az éjszakai árufeltöltést.

Száz fontnak (kb. 40 ezer forintnak) megfelelő egyszeri, extra bónuszt ad minden munkavállalójának a Tesco áruházlánc, hogy a megközelítőleg negyvenezer forintnak megfelelő pluszösszeggel ismerje el a decemberi munkájukat, ami a járványügyi védekezéssel együtt várhatóan fokozott megterheléssel jár majd a bolti beosztottaknak.

A jutalmat a januári fizetésükkel kapják kézhez a Tesco dolgozói - tudta meg a Magyar Nemzet a vállalat hétfői bejelentése alapján.

Azt is bejelentették a munkavállalóknak, hogy újra bevezetik az éjszakai árufeltöltést a hipermarketekben. Az átmeneti intézkedést a vírushelyzettel indokolták. Az éjszakai műszakot évekkel ezelőtt megszüntették a hipermarketekben. Most azonban arról döntöttek a láncnál, hogy így is biztosítják a fertőzésveszély kockázatának minimalizálását az év végi tumultusban, amikor az üzletek dolgozóinak a megnövekedett áruforgalomban kell pótolniuk a fogyatkozó termékeket a polcokon.