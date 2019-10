Itt a lista: ez a 30 legjobb vidéki középiskola

Kihirdették a magyar középiskolák rangsorát, a HelloVidék pedig most összeszedte a legjobbakat. Mutatjuk a képzési típusok szerinti összesítéseket!

Az érettségi eredmények és kompetenciamérések alapján, az idei évben is elkészítették a magyar középiskolák rangsorát. A legjobbiskola.hu portálon közzétett összesítés szerint, akárcsak tavaly, 2019-ben is a veszprémi Lovassy László Gimnázium végzett az országos rangsor élén. A HelloVidék most arra volt kíváncsi, hogy az iskola típusa szerint, melyek a legjobb vidéki intézmények.

Fontos megjegyezni, hogy a rangsor készítésekor a más listáknál szokásos egy év helyett öt év érettségi és kompetenciafelmérési eredményeit átlagolták, így egy-egy jó vagy rossz év nem torzítja az eredményeket, hanem egységes képet kaphatunk az egyes középiskolák teljesítményéről. Mutatjuk a vidéki 8 évfolyamos gimik toplistáját (zárójelben az összesített országos helyezés):

Top 5 vidéki 8 évfolyamos gimnázium