Itt a hivatalos lista: ennyit lehet keresni boltosként Magyarországon

Év közben is pörög az eladók bérrangsora, különben elillannak a nem megfizetett kollégák. A korábbi 28 ezer forintos lemaradásból 6 ezer forintot le is faragtak egyes boltosok. Ez viszont csak a létszám tartásához volt elég. Maradt is különbség bőven és így a sorállás sem lett rövidebb a pénztárak előtt.

Friss statisztikák szerint 12 százalékkal emelték a boltos eladók bérét a boltokban. De hát különbség maradt még bőven, nem is kevés - írja a blokkk.com. A lap elemzése szerint

legjobban most éppen az illatszerbolt fizet, 273 ezer forinttal, a legrosszabbul a halas bolt, 178 ezer forinttal.

Az olló a néhány hónappal korábbi 105 ezer forinthoz képest kisebb, 95 ezer forint lett. A nemzetgazdasági átlaghoz néhány hónapja mért 28 ezer forintos lemaradásból faragtak a boltosok, de így is maradt még 22 ezer forint. Így bőven tud máshol is válogatni az eladó, ha menni akar, hiszen mindössze két bolttípusban fizetnek a nemzetgazdasági átlag felett, az illatszerbolt mellett az úgynevezett iparcikk vegyesben - írja a portál.

A boltos eladók, pénztárosok, árufeltöltők boltos ágazati átlaga felett is csak a bolttípusok negyede sorakozik fel a bérrangsorban, tehát a nagy a szóródás mellett sok bolt ennél az átlagnál kevesebbet tud csak fizetni eladóinak.

Az élbolyt döntő részben a nagyláncok tupírozzák fel, de azért akadnak meglepetések is. Például a vásárlók körében népszerű híradástechnikai boltok, vagy webáruházak a rangsor közepe tájékán tanyáznak, hiába, a kíméletlen verseny nem mindig engedi a nagyobb béremelést.

A rangsor vége felé a jellemzően kisebb boltok foglalnak helyet, akiknek sokkal kisebb bérekre futja csak. És akadnak még mindig 200 ezer forint alatti keresetek is.

Az év elejéhez képest ugyan a többség emelt a fizetéseken, de vannak boltok, ahol év közepéhez közeledve már nem tudták tartani az év eleji kereseteket. Bár ehhez az is hozzátartozik, hogy a boltos világban erős az évközi hullámzás, mivel számos helyen az elérhető keresetet a boltosbevételhez is igazítják, az bizony pedig hónapról hónapra ugrálhat, akár nagyobbat is - hívja fel a figyelmet a blokkk.com.