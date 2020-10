Ilyen a jó önéletrajz 2020-ban: ezt is átírta a koronavírus-járvány

Így néz ki egy jó önéletrajz 2020-ban a covid után: rövid, lényegretörő, illeszkedik a pozícióhoz. A koronavírus-járványra pedig egy új lehetőségként, nem veszteségként tekint.

A tavaszi kétségbeejtő tendencia után már a kilábalás fázisában vagyunk, ugyanis a harmadik negyedév adatai szerint már több területen is bővülés tapasztalható a meghirdetett állások számában - derül ki egy friss jelentéséből. Viszont az is tisztán látszik, hogy nem csak a kínálati, a keresleti oldal is bővül, a meghirdetett pozíciókra átlagosan 40 százalékkal többen jelentkeztek 2020 harmadik negyedévében, mint egy évvel korábban. A legnagyobb érdeklődés a szakmunka, az értékesítés, a fizikai munka és az adminisztrációs állások iránt van.

Az egyes alkategóriákat vizsgálva az látszik, hogy a finanszírozás és ügyféltámogatás területén a jelentkezések megnégyszereződtek, a követeléskezeléssel foglalkozó munkakörök pedig három és félszer annyi jelentkezőt vonzottak, mint egy éve. A kommunikáció-pr és üzleti elemzői állásokra beérkező jelentkezések száma megtriplázódott, a banki értékesítés, illetve a raktározás területén pedig két és félszer annyi jelentkezés volt idén, mint tavaly ilyenkor.

Átrendeződik a munkaerőpiac

A gazdasági változások miatt megszűnő munkahelyek nyomában nem csoda tehát, hogy rengeteg friss pályázat érkezik egy-egy meghirdetett pozícióra. Ez azt is jelenti, hogy több ezer magyar porolta le az elmúlt hetekben, hónapokban az önéletrajzát, és próbálta felturbózni oly módon, hogy megfeleljen 2020 legfontosabb kihívásainak.

Van pár dolog azonban, aminek semmiféleképpen nem szabadna benne maradnia, amennyiben eredményesen szeretnél pályázni minél több pozícióra.

Hogy ki miképp alakítja saját karriertörténetét az önéletrajzában, az továbbra is saját felelőssége. Nem szégyen, ha valaki a Covid miatt veszítette el az állását, 2020-ban egy jó életrajt tükrözi ezeket az extrém körülményeket. A Huffpost önéletrajz szakértői megosztották az olvasókkal a leggyakoribb hibákat, amelyeket ebben a nem szokványos évben tapasztalnak.

Hagyjuk az általánosságokat! "A célom egy olyan pozíció megtalálása, mely megfelel a tapasztalataimnak és lehetőséget kínál a növekedésre" - olvasható nagyjából minden második önéletrajzban. De mégis kinek nem? - teszi fel a kérdést Melanie L. Denny, floridai karrier-edző és önéletrajzíró, aki inkább azt javasolja, hogy 2-3 mondatban írd le, tapasztalataid, képesítésed, tudásod miképp illeszkedik a cég életébe, filozófiájába.

2020-ban érdemes nem álláskeresőként, hanem sales-esként tekinteni magunkra, akinek célja, hogy saját munkaerejét és tudását eladja egy olyan cégnem, amelynek szüksége van rá. Vedd figyelembe, hogy jó CV-t a laikus toborzónak éppúgy meg kell értenie, mint a releváns szakmai tapasztalattal rendelkező hiring managernek, ahogy egy szoftvernek is. Épen ezért érdemes kerülni a sablonokat, helyette saját formulát kitalálni, ami egyszerű, átlátható, mégis kitűnik a tömegből, mondjuk egyedi szóhasználatával. Az egységes Europass önéletrajz sablon helyett törekedjünk a színes, egyedi kompozíciókra!

Érdemes a válságra nem veszteségként, hanem egy új lehetőségként utalni. Hangsúlyozd mondjuk a kísérőlevélben, hogy a világjárvány miatt veszítetted el az állásodat, nem a teljesítményeddel volt a gond, ám tekints rá úgy, mint egy nem várt lehetőségre. Számolj el azokkal a hónapokkal, melyekben nem dolgoztál, említsd meg, milyen új tudásra, készségekre tettél szert.

Ha kevés munkatapasztalatod van, akkor se sorold fel az irreleváns munkaidat. Egy értékesítői őpoziciónál senkit sem érdekel, hogy 17 évesen krumplit sütöttél és hamburgert csomagoltál - ezeket benne hagyni nagy hiba, az előszűrő azt fogja érezni, csak az idejét pocsékoltad vele.

További nagy hiba, ha túl hosszú egy CV. Korábbi kutatásokból kiderült, hogy a toborzók átlagosan 7 másodpercet szánnak egyetlen önéletrajzra. A szakértők szerint 2 oldalba bele kell férni. A hagyományos önéletrajz minta alatt legtöbbször egy esszé típusú szöveget értünk, amiből a munkáltatónak kell kihalásznia az állásjelentkezéshez szükséges, releváns adatokat. A munkáltatók elszoktak a hosszú, egybefüggő önéletrajz elolvasásától: minél több információt kell bezsúfolnunk magunkról egy rövid, áttekinthető oldalra

Hogy nézzen ki egy önéletrajz 2020-ban?

Az önéletrajz külleme függjön életkorunktól és a betölteni kívánt pozíciótól: ha pályakezdők vagyunk, ajánlott egy kreatív, színes önéletrajz sablon használata. Ha idősebb, tapasztaltabb munkavállalóként pályázunk, akkor is nézzen ki az az önéletrajz igényesen, de ne tereljük el az arculati elemekkel a hangsúlyt az információkról.

Az önéletrajz minta 2020-ban már bárhogy kinézhet: ne féljünk a színektől, a nagyobb betűméretektől, figyelemfelkeltő betűtípusoktól, viszont az önéletrajz készítés során maradjunk ízlésesek, ne essünk át a ló túloldalára össze nem illő színekkel és formákkal: néha a kevesebb több!

És mindenek felett: mosolyogjunk a fényképen! Az önéletrajz alakítson ki rólunk kellemes benyomást! További részleteket ebben a cikkünkben olvashatsz:

Címlapkép: Getty Images