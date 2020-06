Így próbálnak a víz felett maradni magyar színészek, zenészek: mi lesz így velük?

Magyarországon (hivatalosan) 3,8%-ra emelkedett áprilisban a munkanélküliség, amivel még viszonylag olcsón megúsztuk. A tényleges munkanélküliség viszont jóval magasabb lehet, sokan ugyanis inaktívvá váltak, a korlátozások miatt munkát sem tudtak keresni. A koronvírus okozta válság mindenkire hatással így vagy úgy: fiatalok, családosok, középkorúak maradtak munka nélkül, alig van olyan ágazat, ahol nem történt elbocsátás. Az ismert embereket, színészeket, zenészeket, művészeket éppúgy sújtja a munkanélküliségi krízis. Van olyan színésznő is, aki egy befogadóotthonba ment el dolgozni, hogy egyáltalán legyen mit ennie.

A 35-54 évesek tartanak leginkább attól, hogy a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt veszélybe kerül a munkahelyük - derül ki egy friss felmérésből. A felnőtt, városi lakosság körében mért 59 százalékhoz képest a 35-44 évesek 65 százaléka érzi veszélyben az állását, a 45-54 éveseknek pedig a 68 százaléka - áll egy friss felmérésében. A legtöbb optimista az 55-64 évesek táborában van, de így is csak a megkérdezettek fele nem tart ettől. A szakmunkások és betanított munkások közül aggódnak a legtöbben, a területi eloszlást nézve pedig Kelet-Magyarországon érzik a legkilátástalanabbnak a helyzetet.

Ez is érdekelhet! Sokkoló munkanélküliségi adatok: nagyot ugrott az álláskeresők száma 2020 áprilisában mintegy 73 ezer fő veszítette el állását.

A 2020. február-áprilisi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 174 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 3,8% volt. A férfiakat alacsonyabb szintű munkanélküliség jellemezte, mint a nőket, esetükben a mutató értéke lényegében stagnált, miközben a nőknél növekedett. 2020 áprilisában mintegy 73 ezer fő veszítette el állását, közülük 54 ezer fő gazdaságilag inaktívvá és 19 ezer fő munkanélkülivé vált.

Az ismert embereket is éppúgy sújtja a válság

Farkas Franciska a színészet mellett sokáig bolti eladóként dolgozott, szabadúszóként játszott több színházban és rövidfilmben, az igazi áttörést pedig az Aranyélet és a Brazilok hozta meg számára. A járvány előtt négy darabban játszott és iskolákban is fellépett. Miután sorra mondták vissza fellépéseit, előadásait vagy 40 helyre küldte el önéletrajzát. Jelentkezett takarítói állásra, adminisztrációs, otthonülős munkára, és futárkodni is elment volna - írja az Index. Így a színésznő most két hónapja egy budapesti befogadóotthon előkészületeinél segít, ahol aztán majd gyermeknevelőként dolgozik - egyedül innen hívták vissza. Budapesten albérletben lakik, most negyedannyi pénzből kell kijönnie, mint a járvány berobbanása előtt:

Pont a minimum, minden ki van fizetve, meg a kutya evett. És ennyi

- mondta el jelenlegi helyzetéről.

Ez is érdekelhet! Leégett a legendás magyar énekes: ezt a melót kénytelen volt elvállalni Ételfutárként dolgozik Bebe, aki bár nagyon élvezi az új kihívásokat, az nehézséget okoz neki...