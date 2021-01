Így nőnek a bérek idén a magyar Aldikban: szép kis summát is haza lehet vinni

2021-ben is az inflációt meghaladó mértékben emelte az ALDI mind a bolti, mind a logisztikai munkatársai bérét. Az áruházlánc javadalmazási programja továbbra is a munkavállaló lojalitását honorálja, például a vállalatnál eltöltött 5 év után már legalább 400 000 forintos bruttó munkabért fizet a cég 8 órás munkaviszonyban értékesítési, vagy logisztikai pozícióban, míg egy 10 éve a cégnél dolgozó áruházvezető a 11. évtől akár havi bruttó 974 100 forintra is számíthat.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ebben az évben is közzétette a 2021. január 1-jétől életbe lépő béremelés után érvényes, az áruházi és a logisztikai munkavállalók számára elérhető munkabéreket. Az áruházlánc a legtöbb pozícióban legalább 4%-kal emelte a béreket, de egyes munkakörökben az emelés mértéke a 8%-ot is eléri. A vállalat bérezési politikája továbbra is a lojalitást díjazza, vagyis minél hosszabb, az ALDI-nál eltöltött munkaviszonnyal rendelkezik a munkavállaló, annál magasabb bért kap, a bérsávokat pedig már az első munkanapján megismeri a munkatárs, így kiszámíthatóan tervezheti karrierjét.

A 2021-es béremelés után az áruházlánc üzleteiben 8 órában dolgozó munkavállalók kezdő bére legalább bruttó 335 700 forint, míg az elérhető legmagasabb bér bruttó 465 100 forint. Az ALDI biatorbágyi logisztikai központjának munkatársai számára ugyanazt a bért biztosítja, mint az áruházi dolgozók számára, vagyis a 8 órás kezdőbér bruttó 335 700 forint. Az áruházvezetők kezdőbére az idei év elejétől bruttó 603 400 forintra nőtt, a pozícióban elérhető legmagasabb bér pedig bruttó 974 100 forintra emelkedett.

"A 2020-as év rendkívüli kihívások elé állított valamennyiünket, számos területen kellett gyorsan reagálni annak érdekében, hogy az egészségünk megőrzését célzó intézkedések mellett továbbra is a megszokott színvonalon biztosítsuk a magyar lakosság ellátását alapvető élelmiszerekből. Az ALDI munkatársai az ország egész területén kiváló munkát végeztek, ismételten bizonyították kitartásukat és elkötelezettségüket, ezért most is arra törekszünk, hogy az inflációt meghaladó béremeléssel honoráljuk munkájukat. Az ALDI a pandémia idején is stabil, megbízható és kiszámítható munkaadónak bizonyult, ami a munkavállalók számára még nagyobb értékké vált az elmúlt hónapokban - ezt a csökkenő fluktuáció is visszaigazolja. Kollégáink lojalitását jól mutatja, hogy munkatársaink 25%-a több mint 5, 10%-a pedig több mint 10 éve dolgozik nálunk" - mondta a béremelések bejelentése kapcsán Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A diszkont-lánc nagy hangsúlyt fektet a munkatársak egészségére, ezért rendszeres jelleggel valamennyi dolgozója számára ingyenes egészégügyi diagnosztikai lehetőséget biztosít, továbbá az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében naponta friss zöldség és gyümölcs áll a munkatársak rendelkezésére. Az egészségmegőrzés érdekében 2021 év elején a cég minden munkatársa számára több hétre elegendő, C és D vitamin tablettákból álló csomagot biztosít ingyenesen. A vállalat továbbá kedvezményes szolgáltatásokat és tarifákat tesz elérhetővé partnercégein keresztül, a munkatársak pedig térítésmentesen vehetnek részt az ALDI által támogatott sporteseményeken.

Címlapkép: Getty Images