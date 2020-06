Így néz ki egy online nyelvvizsga: sokan nem készültek fel előre

Az eredetileg tavasszal tervezett nyelvvizsgák közel fele online formában született meg. Bár erre a jelenlegi szabályok szerint csak a veszélyhelyzet végéig lenne lehetőség, valószínűleg nyár végéig még maradhatnak az otthoni helyszínek is. Így vizsgázott maga a rendszer.

Az áprilisi bejelentés óta a nyelvvizsgaközpontok a járványhelyzet miatt nem akkreditált környezetben - jelen esetben otthon - is szervezhetnek akkreditált nyelvvizsgákat - írja az Eduline. A lehetőséggel négy vizsgaközpont élt, az Origo (korábbi Rigó utca), az Euroexam, az iTOLC és a TIT-iXAM. Mivel erre a formára eddig nem volt sem lehetőség, a felkészülés minden résztvevőtől nagy erőbefektetéseket igényelt.

Az online nyelvvizsgák hallatán ugyanis sokan egyből arra gondolnak, hogy biztosan többen élnek majd a puskázás lehetőségével. Ennek kiküszöbölése önmagában nagy feladat volt a vizsgaközpontoknak - mesélte az Eduline-nak Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért - Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke.

Az Oktatási Hivatal által közzétett tájékoztatóban, amiben a szabályokat és kötelezettségeket szedték össze, akadtak hiányosságok

- mondta a szakértő. Így négyből két központ külön szigorított. Az Origo és az Euroexam nyelvvizsgaközpontnál vizsgázóknak például nem csupán olyan szoftvert kell telepíteniük a gépükre, amely csak a vizsgaközpont rendszeréhez való csatlakozást teszi lehetővé és blokkolja a vizsgázó gépének távoli elérését, azaz kizárja, hogy valaki más gépeljen a vizsgázó helyett.

Továbbá előírás ezeknél a vizsgaközpontoknál az is, hogy a vizsgázót és a környezetét egy külön webkamerának, jellemzően okostelefonnak, oldalról kell venni, hogy ellenőrizni tudják, nincs-e előtte vagy az asztalán nem megengedett eszköz, emellett folyamatosan rögzítik a vizsgázó gépének képernyőképét és a videóközvetítés mellett hangfelvétel is készül. Az online rendszer azonban nem csak a nyelvvizsgáztatók, hanem a vizsgázók részéről is igényelt felkészülést.

Ugyanis, attól, hogy otthon van, ez még ugyanolyan értékű, komoly vizsga

- hangsúlyozta az egyesület elnöke. Elmonda, hogy ezt a vizsgázók többsége komolyan is vette, de akadtak olyanok, akik - annak ellenére, hogy külön kérték tőlük - nem nézték meg az online vizsgarendszer használatát vagy a technikai követelményeket. "A vizsgázók körülbelül 10 százaléka azonban nem vette kellőképpen komolyan a helyzetet, így akadt olyan is, aki a vizsga napján döbbent rá, hogy mennyi mindent kellett volna megcsinálnia már napokkal korábban" - mondta a szakember. Szerinte azért a legtöbben most is inkább háromszor is rákérdeztek arra, amiben nem voltak biztosak.

Összességében elmondható, hogy ezzel az online formával talán azok jártak egy kicsit jobban, akik közelebbi barátságban vannak számítógépükkel, bár itt is inkább az íráskészség feladatrésznél lehet előny, ha valaki gyorsabban gépel. A felkészülés, a vizsga és maga a vizsgaszervezés ugyanis nem könnyebb vagy nem jelent kevesebb munkát egyik oldal részéről sem

- mondta. "Egy hosszútávú, megbízhatóan működő vizsgáztatási rendszer kiépítéshez azonban még szakmai egyeztetés és sokkal több idő kell." A legtöbb nyelvvizsgaközpontban ez azt jelenti majd, hogy az online és a hagyományos, papír alapú vizsgák várhatóan párhuzamosan futnak majd.