Így kezdj hozzá a munkakeresésnek 2020-ban: nem fogsz kudarcot vallani

A karácsonyt megelőző időszak holtidő munkakeresés szempontjából, viszont januártól újult erővel veselkedhet neki az ember az álláshirdetések böngészésének, interjúknak. Ehhez ajánlj olyan tippeket a Pénzcentrum, amelyekkel 2020-ban sikeresen találhatsz állást - és nem csak egy állást, hanem amire valójában vágysz, és megfelel a karriercéljaidnak.

Nem csak az keres ilyenkor munkát, aki jelenleg nincs foglalkoztatásban: sokan fogadják meg, hogy az új évben olyan munkát fognak találni, amelyet szeretnek, jobban megfelel a hosszú távú céljaiknak, magasabb fizetéssel jár, vagy nagyobb kihívást jelent. Rengetegen keresnek úgy új állást, hogy nem léptek ki még előző munkahelyükről, és van aki soha nem is hagyja abba: folyamatosan nyitott az új lehetőségekre.

Akármilyen okból is kezdi valaki januárban (újra) a munkakeresést, ez az egyik legmegfelelőbb időszak, hogy megtalálja az áhított állást. A cégek újult erővel vágnak a toborzásba, ekkorra időzítik a bővítéseket, sokan időzítették év végére a váltást, így pozíciók üresednek meg... Mutatjuk, hogyan érdemes nekikezdeni.

1. Gondold végig a karrierutat, amire vágysz

Az álláskeresők számára az egyik leghasznosabb, ha belefoglalják az eddigi karrierútjukat, és jövőbeli céljukat egy történetbe, amelyet szívesen mesélnének el, és úgy, hogy ők is szívesen hallgatnák. Fő hogy saját maguk számára is meggyőző, ugyanakkor hiteles történetet rakjanak össze magukban - mondta el Monique Valcour, coach a HuffPostnak, aki a sikeres álláskeresés érdekében azt ajánlja, hogy ehhez a kapcsolati hálózatot is vegyük igénybe.

A történetet, amelyet el akarunk mondani majd magunkról, előbb kezdjük az ismerőseinknek mesélni, és kérjünk tőlük visszajelzést, mennyire hat hitelesen, meggyőzően. Minden tanács segíthet egy igazán ütős karriertörténet megalkotásában, és a beszélgetések által az álláskereső arról is pontosabb képet kaphat, mire vágyik valójában. Többnyire az álláskeresés témát az emberek kerülik az ismerőseikkel, pedig jó lehetőségeket szalasztanak el a visszajelzésekre, közös ötletelésre.

2. Fókuszálj inkább a kapcsolatokra ahelyett, hogy CV-vel piszmogsz

Nagyon sokan - a korábbi évek trendjeit követve - rengeteg időt töltenek az önéletrajz (CV) cifrázásával, vagy a LinkedIn profiljuk felturbózásával. Ezek valóban nagyon hasznosak lehetnek az álláskeresőknek, viszont emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy sokszor egy jó ajánlás ezerszer többet ér, mint egy részletekbe menő önéletrajz.

Cynthia Pong, karriertanácsadó szerint karriertanácsért érdemes barátokhoz, volt kollégákhoz, csoporttársakhoz, a családhoz, vagy akár ismerősökhöz fordulni, főként hogyha olyan területen dolgoznak, amelyet mi is keresünk. Így akár olyan segítséget is kaphatunk rövid úton, amely rögtön interjúhoz, állásajánlathoz vezet, míg az önéletrajz benyújtásával 20-30 céghez, hetek múlva is csak a várakozás marad.

Rengetegen csak akkor fordulnak ismerőseikhez azzal, hogy állást keresnek, amikor már belefáradtak, hogy önállóan találjanak, pedig nem kellene, hogy a büszkeségük visszatartsa őket. A mai világban, amikor egy feladott hirdetésre egy hét alatt akár 100 jelentkezés is érkezik, nem biztos, hogy a legjobb CV-vel fog kitűnni az ember. A megfelelő munkaerő megtalálásában a cégek előszeretettel hagyatkoznak a dolgozóikra, akik kezeskedhetnek azért, hogy az ismerősük jól dolgozik.

Ez pedig ma már egyáltalán nem számít protekciónak, így attól sem kell tartani, hogy kollágink majd rossz szemmel nézik, ha ismerősökön keresztül találunk állást. Még csak az sem szükséges, hogy valaki beajánjon valahová: gyakran csak egy-két jótanács is nagy lökést adhat az álláskeresésben, csak merni kell segítséget kérni. 2020-ban is folytatódik a trend: nem segítséget kérni a ciki, hanem nem kérni azt, amikor szükséged lenne rá.

3. Írj listát azokról a cégekről, akikkel szívesen dolgoznál

Sarah Johnston korábbi toborzó, később egy sikeres coach vállalkozás alapítója azt javasolja, hogy az álláskeresést - ahogy mindent - egy tervvel kell kezdeni. Meg kell határozni egy tiszta és világos karriercélt, amihez végig tudja magát tartani az álláskereső. Mihez szeretnél kezdeni?

Miután ez megtörtént célba kell venni 25-30 olyan céget, amelyeknél létezik pozíció, amely egybevág az elképzeléseinkkel, és szívesen dolgoznánk náluk.

A cégek felderítésekor érdemes ismét hagyatkozni a kapcsolati hálónkra is és arra, hogy van-e összeköttetésünk az adott vállalathoz. Akár olyan kapcsolatokat is találhatunk, amelyekről nem is tudtunk. Ezután kezdjük el végignézni: van-e éppen nyitott pozíció a listánkon lévő cégeknél, be tud-e egy ismerősünk ajánlani valamelyik céghez?

4. Foglalkozz rendszeresen a kereséssel, állíts fel prioritásokat

Sokan hiába szeretnének váltani, egyszerűen nincs motivációjuk minden nap végignézni a hirdetéseket, alakítgatni a CV-jüket. Így sokszor napok, vagy akár hetek is elvesznek az álláskeresés szempontjából. Ebben segíthet, hogyha meghatározunk egy beosztást a keresgéléshez. Elég mondjuk két naponta 1-1 óra arra, hogy foglalkozzunk az álláskereséssel munka mellett, ha pedig éppen nincsen munkánk, akkor mondjuk reggel legyen ez az első dolgunk. Mindenki úgy osztja be az idejét, ahogy az neki a legjobb, de maradjunk következetesek, ne engedjünk a meghatározott időkeretből.

Nem arról van szó, hogy szemellenzősen csak erre lehet és kell koncentrálni ebben az időszakban, hanem arról, hogy ne engedjük magunkat elterelni a céljainktól. Ugyanúgy éljünk családi és szociális életet, foglalkozzunk a hobbinkkal, és a munkánknak se menjen rovására, de az álláskeresésnek hasonlóképpen fontosnak kell lennie. Így ha már veszítettünk a motivációnkból, a rutin miatt továbbra is ki tudunk tartani.

5. Lépj arra az útra, amit járni akarsz

Sokan vannak úgy, ha kiégtek a jelenlegi munkájukban, hogy bármi mást szívesen csinálnának - legalábbis így érzik. Vagy annyira csalódtak a terveikben, esetleg rájöttek, hogy mégsem nekik való a választott szakma. Viszont az álláskeresés sokkal kevésbé lesz sikeres, a "nekem bármi jó, csak ne ez" hozzáállással, mintha jobban behatároljuk, mit szeretnénk csinálni a jövőben. Persze ilyenkor sokszor nincs mibe kapaszkodni, nagy a bizonytalanság, ezért mielőtt görcsösen váltani akarunk bármi másra, érdemes letisztázni, mit szeretnénk csinálni a jövőben.

Hogy képzeljük el a munkát, amit szívesen végeznénk? Fokozatosan szűkítsük a kört! Irodában dolgoznánk, vagy inkább folyton mozgásban lennénk, esetleg otthonról? Rugalmas, vagy kötött munkaidőben? Csapatban vagy egyedül? Számtalan módon le lehet szűkíteni a lehetséges állásokra a kört.

És akkor nem is beszéltünk az eddig megszerzett készségek, tapasztalatok kamatoztatásáról, mert egy totális karrierváltás esetén sem érdemes a nulláról kezdeni megint az építkezést, használjuk ki, amit eddig tudunk, annyira, amennyire csak lehet! Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása pedig kijelöl számunkra egy utat, egy célt, amiért sokkal könnyebb lesz megküzdeni, mint a "bármi más jó lenne" mentalitással.