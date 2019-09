Így játszák ki a munkaerőhiányt az élelmes magyarok: többet árt, mint használ

Egyre szorongatóbb a munkaerőhiány az építőiparban, ma már szinte lehetetlen festőt, burkolót találni. Ezzel párhuzamosan egyre több olyan reklámba futunk bele, amelyben a festékgyártók arra buzdítanak, hogy saját magunk fessük ki otthonainkat. De vajon jó ötlet? Tűzoltás vagy tartós és jó eredményt is hozhat akár? A szakemberek szerint például nem, és adott esetben többet árthatunk vele, mint nyerünk.

Rengeteget olvashatunk arról, hogy milyen elképesztő méreteket öltött az építő ipar keretein belül (is) a munkaerőhiány, de még kétségbeejtőbb a helyzet, ha felújításra szorul az otthonunk és saját bőrünkön érzékeljük: lehetetlen olyan embert csinálni, aki egy szimpla falfestésért kiszáll.

Az építőipart érintő munkaerőhiány megoldódni nem fog, legfeljebb mérséklődni, de az ágazat technológiai fejlesztései segíthetik a magasabb termelési volumen elérését - mutatott rá Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője még áprilisban. Már csak azért sem oldódik meg magától egyelőre, mert egyre inkább kiapadóban vannak a magyar munkaerőpiac tartalékai, így a javulás is egyre lassabban megy végbe: az aktivitási ráta a 15-64 évesek körében az elmúlt egy évben mindössze 0,7 százalékkal nőtt a KSH szerint.

Élelmes gyártók

Itt jönnek a képbe a festékgyártók: látva az ágazat lehetetlen helyzetét, egyre több reklámban arra buzdítják a lakosságot, hogy fessék ki saját maguk a lakásukat, hiszen mi sem egyszerűbb ennél.A DIY piacok magyarországi kialakulása idején jellemző volt a trend, hogy a barkácsoló kedvű felhasználók számára könnyebben, egyszerűbben használható festékeket fejlesztettek ki az egyes gyártók.

"Ha kellően felkészülünk és utánaolvasunk, akkor gyorsan bele lehet tanulni a falfestésbe. Noha a falhibák javítása - azaz a glettelés - már igényel kisebb szakértelmet, teljesen egyedül is meg lehet oldani. Amennyiben repedéseket, apróbb falhibákat, néhány csavar nyomát kell eltüntetni hengerelés előtt, csak le kell utánozni a Youtube-on látható alkalmazástechnikai videókat" - mondta el a Pénzcentrumnak Podmaniczki Attila, a Poli-Farbe alkalmazástechnikusa.

Ráerősítenek a gyártók is a trendre

Az 50-es évek Angliájában indult a trend, hogy a lakásokat nem a falak elhasználódásakor, elszennyeződésékor festették, hanem jóval gyakrabban megújították a színeket és hangulatokat, így a festés fokozatosan az önkifejezés eszközévé vált - mondta el a pénzcentrumnak Kovács Noémi, az Akzo Nobel kategóriamenedzsere. Ebben az időszakban kezdődött meg Nyugat-Európában a DIY igényeknek megfelelő festékek kifejlesztése és piacra a dobása. A Dulux lett ennek a piacnak az úttörője és számos versenytárs követte.

A hazai fogyasztók megerősödével a 2000-es évek elején nálunk is fontossá vált az egyedi, különleges otthonok kialakítása. A külföldön már sikeres márkák és termékek ekkor jelentek meg, bátorítva és inspirálva mindenkit a környezete megújítására. A DIY szegmens, illetve a lakosságot célzó kommunikáció már a jelenlegi munkaerőhiány létrejöttét megelőzően, attól némileg függetlenül is kialakult.

Természetesen a gyártók, forgalmazók a jelenlegi helyzetben ráerősítenek az saját kezű dekorációs festés előnyeire, és mindenkinek segítenek megtalálni az otthonához leginkább illő színeket, illetve szakértői támogatást nyújtanak a legnagyszerűbb eredmény eléréséhez.

Megerősítést erre vonatkozóan a gyártóktól, forgalmazóktól ugyan nem kaptunk, de összefüggés lehet az iparágban tapasztalható munkaerőhiány és a csináld magad falfestések elterjedése között.

Kezdők szerencséje?

Léteznek olyan termékek, amelyeket a gyártó kifejezetten saját kézzel festő vásárlóknak szán, mint a koncentráltabb állagú, csepegésmentes, egy rétegben is kiválóan fedő, gyorsan száradó, illatosított falfesték, amelyről nem a kellemetlen festékszag és a hosszas takarítás jut eszünkbe, vagy felhasználásra kész állapotban megvásárolható glett. Használatukkal rengeteg időt spórolhatunk meg, és profi végeredményt érhetünk el.

A ma kapható anyagokkal egy jó kézügyességű, jó színérzékkel rendelkező lakástulajdonos könnyedén megoldja egy átlagos állapotú, nem repedezett, korábban (4-5 éven belül) diszperziós falfestékkel festett falfelület megújítását, tisztasági festését - mondta el Kovács Noémi.

Egy fa- vagy fémkerítés frissítő festése is vállalható feladat a barkácsoló kedvűek számára. A szobafestők szakmai tudása viszont elengedhetetlen azokon a felületeken, ahol a meglévő bevonat degradálódott, repedezett, elkrétásodott, foltokban levált; vagy fémfelületeken esetén erősen korrodálódott. Ezekben az esetekben tanácsos kikérni a szakember tanácsát, illetve a gyakorlott kézre bízni a felület újraépítését és a helyes rétegrend kialakítását.

Ez is egy szakma, nem?

De hiába a szuper termékek, laikusként azt gondolnánk, hogy a szobafestés egy szakma, amit nem véletlenül tanulnak a szakik hosszú éveken keresztül. Vajon tényleg el tudja végezni az is, aki nem szakember? Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke is találkozott már ezzel a jelenséggel, de nem tartja jó megoldásnak:

A helyzet az, hogy egy jó festő-mázoló szakemberre várni kell adott esetben két-három hónapot is. Tudomásul kell venni a fennálló helyzetet, különösen, ha az ember Budapesten, az agglomerációs övezetben vagy egy vidéki nagyvárosban él, tehát olyan helyeken, ahol kapacitásproblémák vannak. Egy jó mesterre nem csak Ausztriában, Németországban, de a környező országokban, Lengyelországban, Szlovákiában is várni kell - ehhez lassan nekünk is hozzá kell szoknunk.

Az, hogy boldog-boldogtalan ecsetet fog, árthat a szakmának, és magának az anyagiparnak is - folytatta az elnökúr, főkent ha nem szakszerűen, nem előírás szerint használják fel azokat az anyagokat és az eszközöket. Amennyiben nem szakszerűen készülnek el a munkák, nem tudnak időtállóak lenni. Persze vannak olyanok, akiknek az ilyenfajta munkákhoz van érzékük, de őket nem kell külön biztatni ezekre a munkákra.

6 havonta?

Egy festőket tömörítő szakmai csoportban tettük fel a kérdést, jó ez a DIY gyakorlat? Rengeteg komment érkezett, köztük megengedők és felháborodottak is: van, aki szerint falfelülettől függ, amatőr kéz is elvégezheti-e a festést.

Persze akadnak sarkosabb vélemények is: "Ez a csicska fogyasztói társadalom okossága semmi másé." szerintük jellemzően inkább igénytelenül festik le a falat a hozzá nem értő emberek.

Sándor, a jelenleg külföldön dolgozó fiatal 33 éves szakember foglalta össze:

Amikor a festékgyárak azt mondjak, hogy elég egy réteg, az nem hazugság. Csak elfelejtik hozzátenni, hogy ebben az esetben 6 havonta újra kellene festeni, mert akkor meg nem olyan koszos a felület.