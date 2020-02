Hogy micsoda? A munkahelyi wellness a legújabb trend

Az iroda megjelenése, kialakítása döntő tényező lehet mind az új, mind a meglévő munkavállalók megnyerése szempontjából, ráadásul a dolgozók jólléte és a termelékenység szorosan összefügg. A munkaadók és a velük együttműködő ingatlanfejlesztők emiatt igyekeznek feltárni, miként lehet jobb környezetet teremteni a munkavállalóknak. Lassanként Magyarországon is beköszönt a munkahelyi wellness korszaka.

A munkahelyi wellness megvalósítása a nyugati példáknak köszönhetően komoly lendületet vett az utóbbi években Magyarországon is. Maga a kifejezés többet jelent az ebédlőben elhelyezett ingyenes gyümölcskosaraknál vagy az úgynevezett "break-out" (lazító) helyiségek kialakításánál. A munkahely, vagy pontosabban maga az épület, amelyben található, kulcsszerepet játszik a célok elérésében.

Minősített wellness

Az új, fenntartható működésű épületek építése és a zöld program népszerűsítése érdekében számos nemzetközi szabványt alakítottak ki az irodaházak tervezésére, építésére és működtetésére. Habár ezek a szabványok csak részben foglalkoznak a terek használóinak egészségével és jóllétével, mégis egyre nagyobb figyelem irányul a munkahelyi wellnessre. Ennek megfelelően a nemzetközi WELL Building Institute kifejlesztette az első olyan minősítést, amely az épületek emberi szervezetre, egészségre, közérzetre gyakorolt hatását vizsgálja és értékeli. Az értékelés összesen hét szempont - levegőellátás, a víz, az egészséges táplálkozás lehetősége, a természetes fény, a testmozgás, a kényelem és a szellemi frissesség - figyelembevételével történik. Az egészségügyi, tudományos és ingatlanos szervezetek éveken át végzett kutatásainak eredményeként a WELL tanúsítvány célja a dolgozók fizikai és szellemi egészségének pozitív irányú befolyásolása, hogy ezzel a munkaadók csökkenthessék a dolgozóik betegszabadságából eredő többletköltségeiket. A munkahelyi wellness növekvő jelentősége és potenciális üzleti előnyei újabb tanúsítvány programok elindítását eredményezhetik.

Egészségügyi előnyök

Az új megközelítéssel küzdhetnek például a "beteg épület szindróma", ellen. Ez a tünet egy adott épületben, egymás melletti szoros közelségben dolgozóknál jelenik meg. Leggyakrabban ott, ahol nincs megfelelő szellőzés, megvilágítás, zajszigetelés. A megfelelő technológia ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a munkavállalók befolyásolhassák az őket közvetlenül érő környezeti hatásokat. Az állítható fényerejű lámpák, a többzónás fűtő-hűtő és levegőszűrő rendszer, a jobb vízminőség, a javított világítástechnika, az aktív bútorok és a megfelelő kialakítás biztosítása mind-mind olyan tényezők, amelyek segíthetnek a WELL tanúsítvány megszerzésében. Előnyben vannak azok a cégek, akik teljesen új helyiségeket terveznek vagy építenek, hiszen gyakorlatilag üres vásznon dolgozhatnak és minden lehetőség adott a számukra. Ennek ellenére a már meglévő terekkel rendelkező épülettulajdonosok is tehetnek a munkahelyi wellnessért, hiszen ezek a régebbi épületek is átalakíthatók, felújíthatók.

Az iroda megjelenése és kialakítása döntő tényező lehet mind az új, mind a meglévő munkavállalók esetében. Mivel a hét nagyobbik részét a munkahelyünkön töltjük, így a cégeknek érdekük, hogy egészséges és hívogató munkakörnyezetet nyújthassanak. Manapság a modern munkavállalók gyakrabban váltanak munkahelyet, határozottabbak és pontosan tudják, hogy mit várnak el egy munkahelytől. Annak a vállalatnak, amelyik szeretné megfogni és megtartani a legjobb tehetségeket, úgy kell tekintenie az irodájára, mint egy tényezőre, ami megkülönbözteti másoktól. E célra érdemes is pénzt szánni, hiszen a befektetés hamar megtérül

- hangsúlyozta dr. Csider Magdolna, a Deloitte Legal ingatlanjogi csapatának vezető ügyvédje. A wellness minősítések hamarosan olyan alapelvárássá válhatnak, akárcsak az egyéb, épületekre vonatkozó minősítések, mint a BREEAM, LEED vagy az épület digitális infrastruktúráját minősítő WIRED Score. A munkavállalók jólléte fokozatosan kap nagyobb figyelmet, ahogy egyre több cég felismeri az abban rejlő előnyöket. Jelen pillanatban már 13 magyarországi építési projekt WELL minősítése van folyamatban, amelyek közül négy már előzetesen meg is szerezte a tanúsítványt ("precertified").

Címlapkép: Getty Images