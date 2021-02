Hiszti helyett új melót vállalt a TNT-s Inti: ebből él most az énekes

Tavasz óta nemigen volt koncertje a TNT-nek, a semmittevés pedig eléggé megviselte az énekest, Intit. Elmondása szerint sokáig depressziós volt, most viszont új szakmát talált magának, autókkal foglalkozik.

Elegem van már a télből is, meg a Covidból is! Mi március óta nem nagyon tudtunk menni sehova koncertezni. Az elején nagyon sokáig otthon feküdtem, és őrlődtem magamban, hogy mi legyen. Depressziós is voltam, de igazából csak utólag visszagondolva döbbentem rá, hogy ez az volt. Most már jól vagyok! Tök jól megtaláltam a helyemet, autókkal foglalkozom

- mondta a zenész az RTL Reggeliben. A Costa Rica-i származású zenész most autóértékesítéssel és -szereléssel foglalkozik, bár állítása szerint utóbbihoz inkább kollégája ért jobban.

Most annak semmi értelme nem lenne, hogy a Facebookon elkezdjek hisztizni, lázadozni. Úgyis megtámadnának, hogy miért nem megyek el dolgozni. Hát tessék, elmentem!

- tette hozzá Inti.

