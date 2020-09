Hiába ez a legrosszabbul fizetett szakma ma itthon: mégis tömegeket vonz

A statisztikai hivatal minden hónapban közzéteszi, hogy az egyes nemzetgazdasági ágakban mennyi volt legutóbb az átlagkereset. Az utolsó helyen évek óta a most amúgy is megtépázott turizmus-vendéglátás áll. Nagy kérdés, hogy ha ez tényleg így van, akkor mégis miért ennyire népszerű ez a szakirány a pályaválasztás előtt állók körében?

A Központi Statisztikai hivatal minden hónap végén közzéteszi az elérhető legfrissebb kereseti statisztikáit. Ebből kiderül, hogy 2016 januárja óta 169, 4 százalékkal emelkedtek a teljes és a rendszeres bruttó keresetek Magyarországon: júniusban a bruttó átlagkereset 15,6 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban: egészen pontosan 421 700 forint.

A március óta tartó visszaesés tehát ahogy a grafikonon is látszik, megfordult. Ez részben az egészségügyi dolgozóknak kiosztott 500 ezer forintos egyszeri rendkívüli juttatásnak köszönhető, az ő átlagkeresetük, azaz a humánegészségügyi ellátásban dolgozók átlagos keresete 297 785 forinttal nőtt 2020. májusához viszonyítva. Számos egyéb ágazatban, sőt, szinte az összesben nőttek a keresetek: a pénzügyi és biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb a nettó bér (488 ezer forint), és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a legalacsonyabb (176 ezer forint) - ám már ez is komoly előrelépés az előző hónapokhoz képest.

Általában minden hónapban a kereseti statisztikák legvégén ballag a vendéglátás, idegenforgalom nemzetgazdasági ág, azaz itt lehet a legkevesebbet keresni. Az alábbi grafikonon a nettó béreket hasonlítottuk össze a vendéglátásban 2018. január és 2020. júniusa között.

Az ábrán is nagyon jól látszik az év eleji zuhanás: áprilisra gyakorlatilag 2019. év eleji szintre estek vissza a nettó átlagkeresetek, hogy aztán júniusra már rekordszintre emelkedjen. Ez minden bizonnyal a kormányzati bérkiegészítő programoknak köszönhető, valamint annak, hogy a tavasszal gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra megszűnő belföldi turizmus, (és részben a vendéglátás is), a nyárra, a korlátozások feloldása után magára talált és soha ennyien nem nyaraltak még belföldön, mint 2020-ban. Ezt a tendenciát természetesen a SZÉP kártyákra feltölthető extra pénz is ösztönözte.

Mi a titka?

De hiába az egyik legrosszabbul fizetett nemzetgazdasági ág a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, mégis rengeteg pályaválasztás előtt álló jelentkezik ezekre a képzésekre. Persze az átlagkeresetekbe nem csak a diplomások bére van bene, hanem az összes ágazati munkavállalóé, mégis érdekes, hogy a statisztikák tükrében ennyien választják ezt a szakirányt.

És van miből válogatniuk, hiszen összesen 16 hazai felsőoktatási intézményben indul ősszel turizmus-vendéglátás alapképzés. Népszerűsége pedig évről évre nő. 2019-ben például az összes alapképzés közül a nyolcadik, a legvonzóbbnak számító gazdaságtudományi területen belül pedig a harmadik legattraktívabb volt az első helyes jelentkezések alapján, 2020-ban pedig már az ötödik helyen szerepelt, összesen 4399-en jelentkeztek. Miközben a várható kezdő diplomás bér elég alacsony, mindössze bruttó 219 ezer forint - legalábbis a többi gazdasági szak mellett. Persze nagyon nem mindegy, hogy melyik egyetemről van az a diploma.





