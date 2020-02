Hatalmas a túljelentkezés ebben a szakmában: rengeteg magyar vágna bele

Számos panasz érkezett tavaly a szakmai köztestülethez a végrehajtók tevékenysége miatt, bár jóval kevesebb, mint korábban. A mérséklődés a végrehajtói kar vezetője szerint azzal is magyarázható, hogy mára lényegében befejeződött az állomány átalakulása, a folyamat részeként az utóbbi években száz jogász jutott státushoz. A legutóbbi pályázatokra óriási volt a túljelentkezés.

A válság utáni években rengeteg kifogás merült fel a végrehajtók tevékenysége miatt: akkoriban legtöbbször a bedőlt devizahitelek kapcsán indult eljárások vitatott megítélésű pontjai miatt került a közérdeklődés homlokterébe a végrehajtói szakma, elsősorban is azért, mert akkor még nem követelték meg a szabályok, hogy a végrehajtók végezzék el a jogi egyetemet.

A helyzet mára több szempontból is megváltozott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke a Magyar Nemzetnek. Schadl György emlékeztetett, hogy a törvényhozás döntése nyomán immár csak az juthat újonnan végrehajtói álláshoz, akinek van jogi végzettsége.

A hónap elején tíz jogász vehette át végrehajtói kinevezését, az új szakemberekkel szinte teljessé vált a 230 fős kar. Csupán hat státus üres, a pályázat hamarosan ezekre a helyekre is megjelenik

- mondta az elnök, aki azt is megjegyezte, hogy a most betöltött tíz posztra összesen 278 pályázat érkezett. Az utóbbi időkben csökkent a végrehajtók tevékenységét kifogásoló panaszok száma. Amíg 2015-ben és 2016-ban megközelítette az 1300-at az ügyfelektől érkezett beadványok száma, addig később 1200 alá csökkent az éves ügymennyiség, tavaly pedig 926 ilyen jelzést jegyeztek fel.

A végrehajtónak az a kötelessége, hogy pártatlanul, a hitelezőtől és az adóstól is egyenlő távolságot tartva, a jogszabályoknak megfelelően végezze el a feladatait. Amennyire ez a végrehajtásban mint kényszereljárásban lehetséges, ügyfélbarát-hozzáállást, kellő együttműködést kell tanúsítania a végrehajtónak, a kar ezt várja el a kollégáktól

- mondta az elnök. Schadl György úgy vélekedett: a panaszok száma öt év alatt a negyedével csökkent, amiből arra lehet következtetni, hogy a végrehajtók hozzáállása az utóbbi időben átalakult. Ebben bizonyára érdemi szerepet játszik az is, hogy ma már kizárólag jogászból válhat végrehajtó. Schadl György a panaszok kapcsán kitért arra is, hogy a köztestület az utóbbi időben többször is kampányt szervezett, s különféle hirdetésekben igyekezett felhívni a figyelmet a legfontosabb ismeretekre - például arra, miként kerülhető el a végrehajtás.