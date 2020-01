Gyorsétteremben dolgozik az X-Faktor idei felfedezettje: ennyit kereshet

Egy budapesti gyorsétteremben dolgozik a tavalyi X-Faktor legtovább jutott női előadója, Bagdi Enikő. Az énekes már a tehetségkutató előtt is az étteremben melózott, szerinte nem ciki, ha van egy fix munkahelye a fellépések mellett. A Pénzcentrum megnézte, mennyit fizetnek az egyes étteremláncok.

A tavalyi X-Faktor legtovább jutott női előadója, Bagdi Enikő feketére változtatta a tehetségkutatóban vörösre festett haját és visszament dolgozni abba a budapesti gyorsétterembe, ahol a műsor előtt is volt. Az éneklésről azért nem akar lemondani.

Az éneklést semmiképpen nem szeretném abbahagyni, próbálkozom ezután is, és remélem, hogy továbbra is sok fellépésem, koncertem lesz. Emellett viszont szerintem nem ciki, ha van az embernek egy állandó munkája is, ami biztonságot jelent

- mondta a Blikknek Bagdi Enikő, aki arról is beszélt, hogy édesanyjával való kapcsolata az X-Faktor után sem változott.

Ennyit fizet a Meki, Burger King, KFC

Azt nem tudni, hogy Enikő melyik étteremben dolgozik, és milyen pozícióban, de a Pénzcentrum korábban mindhárom nagy étteremlánc bérezési rendszeréről írt. A KFC-ben például az éttermi dolgozóknak stabil, bejelentett, hosszú távú munkát, rugalmas munkaidőt ajánlanak, ezen felül bónuszt, cafeteriát és borravalót is. A szórólapok szerint 3 hetes tréning után 1150 forintos órabér jár az éttermi dolgozóknak. Ez napi nyolc órával, heti 5 nappal számolva havonta 184 ezer forintot jelent. Telefonon keresztül korábban azt a felvilágosítást kaptuk, hogy ez bruttóként kell érteni, viszont a bónuszokkal és pótlékokkal együtt az órabér inkább 1400-1500 forintra jön ki.

A Meki hirdetései szerint egy éttermi dolgozó nettó juttatása 160 ezer forint, ha teljes munkaidőben dolgozik, (persze ezek a bérek csak az adott étteremben érvényesek - esetünkben a Vörösvári úton). Emellé még 20 ezer vagy 40 ezernyi bónuszt is be lehet gyűjteni: 5, illetve 10 éjszakai műszak után.

A Burger Kingben éttermi dolgozóként teljes munkaidőben cafeteriával és műszakpótlékkal együtt nettó 133 700 és 162 700 forint között lehet keresni, éjszakai takarítóként 6 órás munkaviszonyban pedig nettó 144 300 forint ütheti havonta a dolgozók markát, melyben már szintén benne vannak a pótlékok és a cafeteria is. Az étteremláncnál junior menedzserként bruttó 270 ezer forintot lehet keresni.

Annak, aki elnyeri a másképpen betanuló üzletvezető helyettesi pozíciónak is hívott állást, még cafeteria is jár, valamint napi egyszeri étkezés, 20 százalékos kedvezmény minden Burger Kingben és konditermet is használhat ingyen.

A bruttó 270 ezer forintos fizetés kedvezmények nélkül nettó 179 550 forintnak felel meg.

A junior menedzser feladatai közé tartozik többek között a vendégek kiszolgálása, az ételek előkészítése, alapanyagok rendelése, a raktári rend felügyelete, a munkatársak irányítása, motiválása, új dolgozók felvétele és egyebekek mellett a HACCP-rendszer betartása, betartatása is. A pozíció betöltéséhez legalább középfokú végzettség szükséges.