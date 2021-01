GYED kalkulátor 2021: a GYED extra kalkulátor 2021 mutatja, mennyi a GYED összege 2021 évben

GYED extra kalkulátor 2021: a teljes GYED kalkulátor 2021 évére mutatja, mennyi pénzzel számoljunk! Mennyi szabadság jár GYED után kalkulátor program szerint, mennyi a GYOD?

A GYED extra kalkulátor 2021 év friss változásaira alapozva megmutatja, mennyi a GYED összege, hogyan változik a GYED 2021 évében a legújabb minimálbér és garantált bérminimum adatok alapján. Cikkünkben számos fontos kérdésre adunk választ a GYED kalkulátor 2021 évi újdonságairól: mennyi a GYED 2021, mi a GYED extra és milyen értékeket mutat a GYED extra kalkulátor 2021? Mennyi lesz idén a diplomás GYED, a nagyszülői GYED, a nevelőszülői GYED és a GYOD, vagyis a gyermekek otthongondozási díja a 2021 GYED kalkulátor szerint?

Mi a GYED jelentése?

A GYED, másnéven gyermekgondozási díj egy családtámogatási forma, ami a fiatalok gyermekvállalásához nyújt anyagi biztonságot. A GYED összege egy nem-szociális alapú juttatás, TB jogviszonyunkhoz vagy nappali tagozatos egyetemi tanulmányaink végzéséhez van kötve. A GYED-et a CSED (csecsemőgondozási díj) és egyben a maximum 6 hónap hosszúságú szülési szabadság lejárta után vehetjük igénybe, ami a gyermek 2. életévének betöltéséig tart, ikergyermekek esetén pedig +1 évvel hosszabbodik meg.

GYED 2021: Mi változott meg idén?

2021-ben a GYED számítását a minimálbér és a garantált bérminimum 4%-os emelése változtatta meg. A kormány a szociális hozzájárulási adó 2021 évi csökkentése esetén a minimálbért és a garantált bérminimumot is további 1%-kal fogja megemelni.

A minimálbér 2021 összege (2021 februártól): bruttó 167.400 Ft/hó.

A minimálbér 2021 összege további 1%-os emelés esetén: bruttó 169.000 Ft/hó.

A garantált bérminimum 2021 összege (2021 februártól): bruttó 219.000 Ft/hó.

A garantált bérminimum 2021 összege további 1%-os emelés esetén: bruttó 221.000 Ft/hó.

Hogyan számol a GYED extra kalkulátor 2021?

A GYED extra egy olyan csomagot jelent, ami magában foglalja a sima, szülői GYED követelményeit és juttatásait különböző kiegészítésekkel, amelyek a következők:

Diplomás GYED: olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányait 1 éven belül fejezte be.

olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányait 1 éven belül fejezte be. Több ellátás folyósítása egyszerre: két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelése esetén duplán jár a GYED.

két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelése esetén duplán jár a GYED. Nevelőszülői GYED és nagyszülői GYED: 2020-tól a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére.

és 2020-tól a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére. Bővített GYED ikerszülés esetén: a GYED időtartalma +1 évvel automatikusan meghosszabbodik.

a GYED időtartalma +1 évvel automatikusan meghosszabbodik. GYED melletti munkavégzés támogatása: a gyermek 6 hónapos korától kezdve a szülő a GYED mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, ám a nagyszülő csak akkor folytathat kereső tevékenységet, ha otthonról dolgozik.

a gyermek 6 hónapos korától kezdve a szülő a GYED mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát, ám a nagyszülő csak akkor folytathat kereső tevékenységet, ha otthonról dolgozik. GYOD: azok a szülők jogosultak rá, akik tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő, önellátásra képtelen gyermeküket otthon gondozzák (nem életkorfüggő).

GYED extra kalkulátor: mennyi a GYED 2021 összege?

A GYED és a nagyszülői GYED összege:

A korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70%-a, amely maximum a minimálbér duplája 70%-a lehet.

A minimálbér 2021 összege: bruttó 167.400 Ft/hó.

A bruttó minimálbér 2021 duplájának 70%-a: 234.360 Ft/hó

Tehát: a GYED maximálisan megkapható összege 2021 évében nem haladhatja meg a bruttó 234.360 Ft-ot egy hónapban.

A diplomás GYED összege:

Felsőoktatási alapszakos képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésen résztvevő szülő esetében a diplomás GYED összege a minimálbér 70%-a. Mesterképzésen, osztatlan képzésen, doktori képzésen résztvevő személy esetében a GYED összege a garantált bérminimum 70%-a.

A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó

A bruttó garantált bérminimum 2021 összege: 219.000 Ft/hó

A bruttó garantált bérminimum 2021 70%-a: 153.300 Ft/hó

A nevelőszülői GYED összege:

A nevelőszülői jogviszonyban kapható GYED összege a minimálbér 55%-a, kivéve, ha a nevelőszülői jogviszony mellett a szülőnek minősülő személy más biztosítási jogviszonyban is áll, ugyanis akkor marad a fent leírt 70%.

A bruttó minimálbér 2021 55%-a: 92.070 Ft/hó

A GYOD 2021 összege:

2019 óta a kormány biztosítja a rászorulók számára a Gyermekek Otthongondozási Díját, röviden GYOD-ot, amire azok a szülők jogosultak, akik tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő, önellátásra képtelen gyermeküket otthon gondozzák. A gyermek életkora ez esetben nem számít, mellette maximum napi 4 órát lehet dolgozni. A GYOD összege a minimálbér 88%-a.

A bruttó minimálbér 2021 88%-a: 147.312 Ft/hó.

Mennyi szabadság jár GYED után kalkulátor programunk szerint 2021-ben?

Egy gyermek születése esetén az anyának és az apának is jár a szülési szabadság, amelyet a szülés utáni 2 hónapban válthatnak be, mint nem időarányos pótszabadságot. 1 gyermek születése után +5 nap jár, míg ikrek esetében 5+2 nap jár. A Munka Törvénykönyve magában foglalja, hogy a munkavállalónak 16 évesnél fiatalabb gyermek esetén biztosítani kell pótnapokat is, amelyek száma a következőképpen alakul:

1 (16 év alatti) gyereknél +2 nap jár;

2 (16 év alatti) gyereknél +4 nap jár;

2-nél több (16 év alatti) gyerek esetén összesen +7 nap jár;

fogyatékkal élő gyermek nevelése esetén az alap pótszabadság +2 nappal növekedik.

A GYED szabadság kalkulátor 2021 a szabadság mértékének megállapítása során figyelembe veszi a felhalmozódott szabadságot is: ez a szülési szabadságból és a gyermekgondozás céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alapján kiszámított szabadságból áll. Ezeket a szabadságokat a munkáltató a fizetés nélküli szabadság megszűnésétől kezdve, 60 napon belül ki kell, hogy adja a szülő részére.

