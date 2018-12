Gigafizetés, végzettség sem kell: rengeteg magyar munkást keresnek

Az elmúlt egy évben a Pénzcentrumon többször is foglalkoztunk a külföldi munkavállalás kérdésével, utánajártunk, milyen munkakörökre keresnek leginkább embereket, melyek a legkedveltebb célországok, a különböző munkakörökben mennyi pénzt lehet keresni. Írtunk arról is, hogy a külföldi munkavállalás hogyan hat a családi életre: noha a magyarországinál jóval magasabb bérek sokat számítanak, mégis, nyugdíjasok maradnak egyedül, mert a gyerekek, unokák külföldön próbálnak szerencsét, de beszéltünk olyan nővel is, aki Magyarországon neveli két gyerekét, míg a férje Németországban dolgozik. Adódik a kérdés: vajon tényleg érdemes hátrahagyva mindent külföldre költözni?



Több ezer eurós nettó fizetés, biztos megélhetés, állandó pénzügyi problémáktól mentes élet. Mindez szuperül hangzik, ráadásul nem is túl nehéz elhelyezkedni manapság külföldön. December elején írtunk arról, hogy Németországban és Nagy-Britanniában az 50 felettiek számára is bőven van lehetőség.

Jó szakemberekre mindig van igény, a kor nem számít, de a nyelvtudás elengedhetetlen. Az idősebb jelentkezők rendszerint ezen hasalnak el

- mondta a Pénzcentrumnak az egyik német munkaerő kölcsönző cég munkatársa, hozzátéve, hogy azok a 40-es, 50-es éveiben járó munkavállalók, akik viszont legalább társalgási szinten beszélnek németül, biztosan el tudnak helyezkedni, jó eséllyel olyan helyen és pozícióban, amely tudásának és végzettségéneknek megfelelő.

Nyelvtudás nélkül nem könnyű, végzettség viszont nem kell



Minimum társalgási szintű német nyelvtudással már el lehet boldogulni, de ez a minimum

- mondta a németországi munkaközvetítéssel fogglalkozó cég munkatársa.Több álláshirdetésről írtunk mi is, és az alapfokú nyelvtudás a legtöbb esetben elengedhetetlen. A végzettség azonban nem feltétel, bár az egészségügyben dolgozók kivételt képeznek: rengeteg hazai portálon keresnek szakápolókat, és szinte mindegyikben szerepel, hogy minimum az OKJ 54, OKJ 55 képzettség elvárás.

A szakirányú végzettség, vagy legalább néhány év hasonló területen szerzett tapasztalat és haladó szintű (B1-es szintű) nyelvtudás elengedhetetlen a vízvezeték, fűtés és klímaszerelői állások betöltéséhez is.

A magyar villanyszerelők is könnyűszerrel el tudnak helyezkedni külföldön, azonban nyelvtudás és szakmai végzettség vagy 3-5 év szakmai tapasztalat nélkül nem érdemes útnak indulni.

Sofőröket is keresnek, azonban a legtöbb esetben ennél a munkakörnél sem számít a végzettség, csak a munkatapasztalat.

Nem álom a nettó 1 milliós fizetés



Miközben a magyarországi álláshirdetéseknél csak elvétve van feltüntetve a kereset, addig a külföldi ajánlatoknál szinte kivétel nélkül megtaláljuk a havi bér összegét. Nagyon változóak a külföldi bérek, de nézzük, mennyit lehet keresni külföldön

- villanyszerelőként: november végén számoltunk be arról, hogy Drezdába, Nürnbergbe és Passauba is keresnek szakembereket, a nettó 2500 eurót mindenhol meg lehetett keresni, de a tapasztalattól függően ennél többet is. Decemberben úhjra megnéztük az álláshirdetéseket, és találtunk olyan hirdetést, amelyben Németországba keresnek munkavállalókat, 2-3 év német nyelvterületen szerzett munkatapasztalattal, akár 3000 eurós fizetésért. Vagyis közel nettó 970 ezer forintnak megfelelő összeget lehet keresni.

- sofőrként: közel 900 ezer forintnak megfelelő összeget lehet keresni sofőrként is. Baden Württemberg és Köln körzetébe teherautó vezetőt kerestek december elején, az órabér átszámolva 3300 forint körül van, plusz minden napra kapsz 50 eurónyi (kb. 17 ezer forint) kiegészítést is. Így a fizetés összesen naponta 43000 forintnak megfelelő euró, munkanappal számolva a havi bér 860-870 ezer forint körül van.

Eindhovenben angolul beszélő sodfőröket kerestek, tapasztalattól függően 1900-2400 euró (615-780 ezer forint) a fizetés, ehhez jön még a műszakpótlék és a vakációpénz, és ráadásul a munkáltató állja a bejárás költségeit, plusz szállást és biztosítást is intéznek.

- idősgondozóként: akár nettó 900 ezer forintnak megfelelő összeget lehet keresni Angliában idősgondozóként, úgy, hogy szállásra sem kell költeni, azt a hirdetés szövege szerint biztosítanak. Németországba is keresnek idősgondozókat, az általunk talált néhány hirdetésben havi nettó 1430-1700 eurós (vagyis maximum nettó 550 ezer forintnak megfelelő összeg) fizetési keretet tüntettek fel, ehhez jön még 25 százalék túlóra pótlék, 50 százalék vasárnapi pótlék és 100 százalékos pótlék, ha ünnepnapon kell dolgozni.

- gáz-víz-fűtésszerelőként: Németországban nettó 2000-2500 eurót lehet keresni víz-gáz-fűtésszerelőként, de Hollandiába is keresnek magyar szakembereket, az általunk talált hirdetésben a nettó fizetési keretként 2000 eurót, vagyis közel 650 ezer forintnak megfelelő összeget jelöltek meg.

- vendéglátósként Ausztriában: találtunk olyan hirdetést, amelyben szobalányt, felszolgálót kerestek havi nettó 1200 euróért (388 ezer forintért) decembertől március végéig. Egy másik hirdetésben 1350-1500 eurót (436 ezer - 485 ezer forintot) kínálnak felszolgálóknak, bárfelszolgálóknak a téli szezonra. A szállás és az ellátás ingyen van, cserébe heti hat napot kell vállalni.

- burolóként: beszéltünk idén olyan burkolóval is, aki Németországban helyezkedett el, és egyáltalán nincs oka panaszra: elmondása szerint a mestervizsga előtt 710-780 ezer forint körüli összeget keresett, majd miután megszerezte a papírt, már nagyjából havi 900 ezer forintot visz haza.

- festőként: találtunk olyan álláshirdetést, melyben azt írták, végzettség nélkül nagyjából 38 ezer forintot lehet naponta keresni, ami 20 munkanappal számolva majdnem bruttó 770 ezer forint. Ha a jelentkező rendelkezik képesítéssel, akkor a bruttó havi bér 865 ezer forint körül van. Szintén bejelentett munkáról beszélünk, amihez biztosítás is jár!

Ezek voltak idén a célországok

Hogy pontosan hány magyar dolgozik külföldön, nem lehet tudni. A Portfolio becslése szerint jelenleg 600 ezernél is több magyar élhet jelenleg az Európai Unióban, ugyanakkor augusztusi cikkükben megjegyzik, azok, akik illegálisan dolgoznak külföldön, semmilyen hivatalos statisztikában nem jelennek meg, és arról sincs pontos adat, hányan ingáznak. Márpedig sokan vannak, akik valamely környező országban vállalnak állást, miközben Magyarországon élnek.

Az Eurostat adatai szerint egyébként 2017-ben a magyar munkaképes lakosság (a 20-64 éves korcsoport) kicsit több mint 5 százaléka, 339,3 ezer ember dolgozott egy másik uniós tagállamban.

Több külföldi munkaközvetítő céggel is beszéltünk, 2018-ban a Brexit alaposan felforgatta a dolgokat, kiderült, egyre kevesebben jelentkeznek ugyanis az Egyesült Királyságban hirdetett pozíciókra. Népszerű viszont Hollandia, Ausztria, Németország, és Málta is.

Könnyen megégetheted magad, ha nem vigyázol!

A magyarországinál jóval nagyobb bérek nagyon csábítóak lehetnek, azonban csúnya bukta lehet a külföldi kaland vége: kemény munka, elhivatottság és kitartás nélkül nem megy. Ezt jól mutatja annak a magyar családnak a példája, akik Spanyolországba költöztek, és egy bárt nyitottak. Csakhogy a hely nyelte a pénzt, hiába várták, nem indult be az üzlet, végül néhány hónap után, pár millió mínusszal tértek haza.

Családok szakadnak szét

Egy külföldi munkavállalás felforgatja egy család életét. Idén két nagymama beszélt a Pénzcentrumnak arról, hogyan élik meg, hogy a gyerekeik és unokáik külföldön élnek, és egy feleség árulta el, miért döntöttek úgy a férjével, hogy míg ő Németországban dolgozik, a nő Magyarországon neveli két gyereküket.

Szomorú, hogy a megélhetésért cserébe szét kell szakadnia a családnak. De Attila jól boldogul kint, van állása, vett egy autót és a keresetéből rendezni tudja a tartozásait

- mondta Molnár Józsefné, akinek fia és egyik unokája Németországban él.