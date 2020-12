Friss, nemzetközi ranglista: ez most a legjobb vidéki magyar egyetem

Felállította legújabb 2021-es nemzetközi rangsorát a brit QS, melyben a feltörekvő európai és közép-ázsiai országok felsőoktatási intézményeit értékelték. A Szegedi Tudományegyetem hét helyet javított tavalyi helyezésén, és előrelépett a lista 26. helyére. Ezzel az országban az SZTE a legjobb vidéki egyetem.

A tavalyi 33. helyről lépett előre a Szegedi Tudományegyetem a 26. helyre a brit Quacquarelli Symonds (QS) legújabb 2021-es rangsorában. Az SZTE ezzel a helyezésével a rangsorolt intézmények legjobb hét százalékában szerepel (ami két százalékos javulást jelent a listán a tavalyi évhez képest), hazánkban pedig a legjobb vidéki egyetem címet is megszerezte.

A feltörekvő kelet-európai és közép-ázsiai régióból idén már 400 felsőoktatási intézmény került be a brit QS rangsorába, így a tavalyi évhez képest 52 új belépő egyetemmel bővült a lista. A rangsort tíz szempont alapján állították össze: 30 százalékos súllyal az intézmény akadémiai elismertségét, 20 százalékos súllyal a munkaadók visszajelzéseit vették figyelembe. Mérték az oktató-hallgató arányt (10 százalék), a doktori fokozattal rendelkező oktatók-kutatók számát (5 százalék), az idézettséget (5 százalék), a publikációs tevékenységet (10 százalék) és az intézmény nemzetközi kutatói kapcsolatrendszerét (10 százalék). A nemzetközi hallgatók és oktatók arányát 2,5-2,5 százalékos súlyozással számolták, az intézmény internetes láthatóságát 5 százalékkal.



A rangsor készítői idén 17 magyar felsőoktatási intézményt vizsgáltak, melyek közül négy került be a top 50-be. Hazánkban a második helyezést legjobb vidéki egyetemként a Szegedi Tudományegyetem érte el, amely a korábbi évekhez képest több területen is javított a mezőnyben elfoglalt pozícióján: ilyenek például az akadémiai elismertség, a munkáltatói elismertség, vagy a kutatási együttműködések nemzetközi kiterjedtsége.

