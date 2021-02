Felvételizők, figyelem: ketyeg az óra, hétfőig ezt el kell intézni a továbbtanuláshoz

Február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az ősszel induló alap-, osztatlan, illetve mesterképzésekre és felsőoktatási szakképzésekre - közölte az Oktatási Hivatal (OH).

Kiemelték, hogy jelentkezni kizárólag elektronikusan, a felvi.hu oldalon elérhető E-felvételiben lehet. Díjmentesen három jelentkezési hely jelölhető meg, és egyenként 2000 forintos kiegészítő díjért további három hely is megadható. A kiegészítő díj befizetési határideje is február 15-e éjfél - ismertette az OH.

A jelentkezés hitelesítése nélkül a jelentkezés érvénytelen.

A jelentkezések két módon hitelesíthetők: Ügyfélkapuval vagy az E-felvételiből kinyomtatott, aláírt és az Oktatási Hivatal címére postán elküldött hitelesítő adatlappal. A jelentkezések hitelesítésének határideje: február 20. éjfél - áll a kommünikében.

