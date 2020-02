Ezért ment az óceánjáróra dolgozni a koronavírusos magyar: megérte?

Február 24-én a Külügyminisztérium bejelentette, hogy diagnosztizálták az első magyar koronavírusos beteget, aki a karantén alá helyezett Diamond Princess személyzetének a tagja, jelenleg Japánban tartózkodik. Bár a beteg állítása szerint jól van, nem köhög, nem lázas, mivel a tesztje pozitív lett, karanténban tartják. A hírre érkezett reakciók a közösségi médiában sokféle hangot ütöttek meg, köztük a "Minek ment oda?" típusú véleménnyel is sok helyen lehetett találkozni. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, milyen okokból érdemes, vagy nem érdemes óceánjáró hajón dolgozni, és mennyit is lehet vele keresni.

A Diamond Princess óceánjárót február 5-én vonták vesztegzár alá Jokohamánál a koronavírus-fertőzés veszélye miatt. Ezt később, február 19-én feloldották, a hajón tartózkodók február 22-ig el is hagyták azt, viszont a személyzet jelentős része maradt. A Diamond Princess óceánjáró hajón három magyar is dolgozott, egy muzsikus testvérpár és egy felszolgáló. Kettejüknek negatív lett a tesztje, egyikük azonban megkapta a koronavírust, őt a hajón elkülönítették, várhatóan 2-3 napon belül kórházba, vagy egy megfigyelőközpontba szállítják.

A sajtóban vég nélkül terjedő koronavírusos hírek közül nagy port kavart tegnap az első magyar fertőzött diagnosztizálása, és sokan feltették magukban a kérdést, egyáltalán mit keresett a Diamond Princess fedélzetén. Pedig az óceánjáró hajókon egyre több magyar fiatal vállal munkát, és bár megvannak a hátrányai, rengeteg előnye is van egy ilyen munkának. Például az akár milliós fizetés havonta elég kecsegtető.

A tenger- és óceánjáró hajók egész évben közlekedve nagyon sok helyen megfordulnak, sok esetben körbejárják a világot az utasokkal, dolgozókkal a fedélzeten. Az olyan luxushajók, mint amilyen a Diamond Princess, gyakorlatilag az óceánon úszó ötcsillagos szállodák. Magát a munkát is leginkább a luxus vendéglátásban uralkodó állapotokhoz lehetne hasonlítani: nehéz, embert próbáló, de tapasztalat és anyagiak szempontjából - a legtöbb esetben - megéri. Itt sem hiányozhat a kitartás és a megfelelő hozzáállás.

Nem való mindenkinek

A hajón betölthető állások egyikéről sem mondható el, hogy könnyű lenne. Kezdve azzal, hogy a szerződések nagyrészt minimum 6-8 hónapra szólnak, a munkaidő elég hosszú, heti 7 nap, gyakran 10-14 órák órák egyhuzamban. Pihenőnap a legtöbb helyen nincs, sokkal gyakoribb az úgynevezett "shift off", amikor a dolgozó kimenőt kap a kikötőben álló hajóról és elmehet pár órára.

Így tehát bírni kell a hosszú napokat, a könnyű vagy közepesen nehéz fizikai munkát, az állandó készültséget. Ezek gyakran társulnak alváshiánnyal, folyamatos ingerültséggel, stresszel. Ezek mellé társul még, hogy ha olyan a beosztás, akkor lehet, hogy az ember a napfényt sem látja egy hónapig, az immunrendszere is legyengülhet. Természetesen a munka az óceánjárókon a fentiekből kifolyólag is nemcsak fizikailag, hanem pszichésen is megterhelő. Nagyon kevesen bírják hosszú évekig a hajókon, mert sokaknál 1-2 szerződés aláírás után fellép a kiégés is.

Aki ilyen munkára jelentkezik, annak nagy fegyelemre kell számítania, minden terhelés ellenére pedig kedvesnek kell lenni az utasokkal, és folyamatosan mosolyogni. Már csak azért is, mert nem egy munkakörben (pl. felszolgáló, szobalány, bartender) a bér nem mindig fix, hanem függ a kapott borravalótól is.

A munka hátrányai közé tartozik, hogy nem csak dolgozik az ember a hajón, hanem az egyben az otthona is, tehát nem tud "hazamenni", és kiszakadni a munkahelyi problémákból pl., mert azok mindig körülveszik. Nem ritkán pedig a honvágy is fellép, főként ha valaki először dolgozik hasonló helyen, munkakörben - van, akit kifejezetten az zavar, hogy nem tud kivel beszélni az anyanyelvén, mert olyan hajóra kerül, olyan szobatárssal, közvetlen munkatárssal, akikkel csak angolul vagy más nyelven tud kommunikálni.

Miért éri meg mégis?

Rengeteg fiatal számára vonzó lehetőség az óceánjáró hajókon munkát vállalni, és ennek nem csak a magas fizetés az oka. Ha valaki olyan munkát vállalnak, melynek szerves része az utazás, akkor ideális választás lehet a hajó, hiszen rengeteg helyre eljuthat, rengeteg kultúrát megismerhet. Sokakat az vonz, hogy luxus körülmények között végzik a munkájukat (akár milliós fizetéssel), mások a munkatapasztalat miatt szállnak tengerre, és a nyelvtudás fejlesztése is gyakran vonzó tényezőt jelent ebben a munkában.

Mindemellett pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy ez nem egy hétköznapi munka, nem hétköznapi problémákkal. Sokan nem tudják magukat elképzelni úgy, hogy napi 8 órában bent ülnek egy irodában, ha letelt a munkaidő, bemennek a közértbe zsemléért, és útba ejtik a postát is, mert fel kell adni a csekkeket. A hajón nincsenek hétköznapi gondok, a lakás maga a hajó, az étkezésről szintén a munkaadó gondoskodik, a társaság is adott, a kollégák gyakorlatilag a barátokat és családot is helyettesítik.

Pont ezért, hogy nem kell a lakhatásról, és mindennapi teendőkről gondoskodni, vonzó sok fiatal számára, hogy elinduljon az életben. Hiszen a fizetését, ha akarja, akár egészében félre is tudja tenni, mert igazán kevés dologra kell költeni. Itt pedig megint visszakanyarodunk a pénzhez, az egyik legfőbb tényezőhöz, ha munkavállalásról van szó.

Nem fizetnek keveset

A hátrányok felsorolásakor már részleteztük, mi jelenti ezekben a munkákban a nehézségeket, azonban a hirdetésekben nem is árulnak zsákbamacskát: sokszor azt már előre hangsúlyozzák, hogy fontos feltétele a munkának a kitartás, mert olykor "embertpróbáló" is lehet, és a kiválasztási folyamatnál is át kell esnie a jelentkezőnek orvosi, és akár pszichológiai vizsgálaton is. Azonban bőven kompenzálja a munkával járó nehézségeket a magas fizetés: nem szabad elfelejteni, hogy a dolgozóknak nem kell költeniük sem szállásra, étkezésre, utazásra, rezsire, ha akarják, az egész keresetüket félretehetik.

A Crew.hu-n hirdetett állásokban 300 ezer forinttól, akár milliós fizetést is bezsebelhetnek a hajón dolgozók. Egy felszolgáló például - attól is függően, hogy fix bérért dolgozik, vagy borravalós mozgó bérért 1500-3000 dollárt (USD), vagyis 466-933 ezer forintot is megkereshet. Egy szakács, aki lehet akár sous chef, chef de partie, demi chef de partie, stb., pozíciójától függően, átlagosan 1400-3000 dollárt, vagyis 435-től akár 933 ezer forintot is kereshet havonta. Ehhez képest mondjuk egy szobalány, aki a felszolgálóhoz hasonlóan vagy fixért vagy borravalós rendszerben dolgozik 1000-2500 dollárt "vihet haza", azaz 310-778 ezer forintot.

Nem csak a Crew.hu hirdet ilyen munkákat, a Gowork.hu-n hirdetett állásokból kiindulva egy szobalány is megkereshet akár 1,2 millió forintot havonta:

A GMN Hungary is, amely négy óceánjáró hajós cég (Carnival Cruise Lines, Disney Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises) közvetlen személyzeti partnere is azt írja weboldalán, hogy 300 ezer forinttól milliósig is terjedhet az általuk közvetített személyzet havi keresete.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ahhoz, hogy valaki kijusson egy hajóra dolgozni, annak is lesznek járulékos költségei: az erkölcsi bizonyítvány, útlevés beszerzéstől kezdve az orvosi vizsgálatok, vízumdíj, repülőjegy költségén át sokféle kiadás felléphet. Ezzel mindenkinek számolnia kell, aki a magas kereset reményében ilyen nem mindennapi munkára jelentkezik. Egy kis alaptőkére mindenképpen szükség lesz.

Címlapkép: Getty Images