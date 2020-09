Ezeknek a magyaroknak jár az egyszeri 50 ezres támogatás: ekkor utalják ki

A dm Magyarország 50 000 forint értékű egyszeri hozzájárulással támogatja dolgozóit, megköszönve az embert próbáló hónapokban nyújtott példamutató helytállást.

A dm 50 ezer forint egyszeri hozzájárulást ad a dolgozóinak. A drogérialánc köüzleménye szerint az összesen majdnem 150 millió forintból a vállalat közel 3000 munkavállalója egyidejűleg részesül. A dm dolgozói pozíciótól és bértől függetlenül ugyanakkora összeget kapnak utalvány formájában egyéni erőfeszítéseik elismeréseként az októberi fizetésük mellé.

A globális koronavírus-járvány a mindennapi élet korlátozásához, sürgős intézkedések végrehajtásához, előre nem látható változásokhoz vezetett a munkában és a magánéletben egyaránt. A dm a járványhelyzet kezdete óta alapvető higiéniai termékekkel járul hozzá a vásárlók kiszolgálásához, segíti a járványügyi védekezést. Hónapok óta a frontvonalban állni testileg és lelkileg is megterhelő a munkatársaknak - írták.

Gazdasági közösségünket egyben szolidaritási közösségnek is tekintjük. Így a rendkívüli helyzetre és az előttünk álló kihívásokra tekintettel fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségeinkhez mérten anyagilag is támogassuk munkatársainkat, ezzel is kifejezve hálánkat, azért, amit a közösség szolgálatában tettetek

- fogalmazott Csoknyainé Horváth Gertrud, a dm ügyvezetője a vállalat munkatársainak írt levelében.

A vállalat a járványhelyzet kezdete óta kiemelt hangsúlyt fektet a munkatársak és a vásárlók egészségvédelmére. Valamennyi egységében: az üzletekben, raktárakban és az irodákban is rendkívüli intézkedések sora segíti, hogy a munkát mindenki biztonságosan, a lehető legmagasabb színvonalon végezhesse.

A vírushelyzet kihívásait a dm rugalmasan, a személyes élethelyzetek sokféleséségét figyelembe véve kezeli, miközben gazdasági közösségként egy rendkívül gyorsan változó közegben kell helyt állnia folyamatosan.

A vállalat a társadalmi felelősségvállalása részeként mindvégig prioritásként kezelte, hogy saját dolgozóinak stabilitást biztosítson. A munkatársak a járvány idején megmutatták, hogy a szolidaritás és az egymásért vállalt felelősség az éles helyzetekben még erősebbé teszi a közösséget, a közös erőfeszítéssel pedig a legnehezebb akadályok is legyőzhetők

- nyilatkozta bizakodóan a jövőre tekintve Csoknyainé Horváth Gertrud.