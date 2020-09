Ezekhez a munkakörökhöz már nem is kell pedagógusvégzettség: mi lesz ebből?

A Magyar Közlönyben vasárnap megjelent száma a szeptember 1-jétől hatályos utazási korlátozásokra vonatkozó kormányrendeleten túl tartalmazott néhány kormányrendeletmódosítást a közneveléssel összefüggésben is. Ezek valószínűleg a pedagógushiányt hivatottak csökkenteni. A rendelet értelmében innentől kezdve az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozást pedig az is tarthat, aki konduktor-tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik. Ezen kívül óvodapedagógusként alkalmazható lesz az is, aki óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkezik. Ez még nem minden.

A közlönyben található rendeletmódosítások szerint a jövőben, ha az óvoda reggel nyolc óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja - írja a 24.hu.

Tehát nem lesz szükség óvodapedagógusi végzettségre az egyes óvodai foglalkozások megtartásához.

A gyógypedagógusok esetében szintén: a rendelet értelmében gyógypedagógus-munkakörben alkalmazható lesz az, aki óvónői, tanítói, tanári oklevéllel rendelkezik, azaz a jövőben nem lesz szükség gyógypedagógiai ismeretek elsajátításáról szerzett papírral rendelkezni.

Számos tantárgy tanításához sem lesz szükséges az eddig megkövetelt végzettség:



a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyat megtarthatja, aki a tantárgynak megfelelő felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú szakoktatói vagy műszaki oktatói vagy mérnök tanár végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik,

a dráma és tánc, valamint dráma és színház tantárgyat 9-12. évfolyamon taníthatja az is, aki magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettséggel rendelkezik,

alapfokú művészeti iskolában, zeneművészeti ágban az azonos tanszakhoz tartozó tantárgyakat taníthatja az is, aki bármely, az adott tanszakhoz tartozó tantárgy tanításához megfelelő felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel rendelkezik,

ötödik-nyolcadik évfolyamon az etika tantárgy tanítására az alkalmazható, aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy "az iskolai nevelés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvanórás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította az etika oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket".

Címlapkép: Getty Images