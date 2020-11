Ezeket a szakmákat ajánlja az Oktatási Hivatal a gyerekeknek: hogy fognak megélni ebből?

Kötelező pályaorientációs képzést vezetett be a nyolcadikosoknak az OH, amely segítene nekik a továbbtanulásban. A háromnegyed órás felmérés eredményeit nem kötelező megfogadni, de segíthet a választásban és képet ad arról is, az általános iskolát befejezők többsége milyen pályában gondolkodik.

A megadott határidőig 2410 intézményben 86 701 tanuló töltötte ki a kérdőívet, de összesen 116 942 kitöltést regisztrált a rendszer, mivel bárki elérhette a tesztet az Oktatási Hivatal (OH) honlapján, és többször is ki lehetett tölteni - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Magyar Nemzettel a mérlegét annak az idéntől a nyolcadikosoknak kötelező pályaorientációs tesztnek, mellyel középiskolai továbbtanulását segítené.

Az OH által kísérleti jelleggel bevezetett 86 soros kérdőív eldöntendő kérdéseket tesz fel. Például hogy szívesen dolgoznak-e csapatban, foglalkoznának-e állatokkal, jó-e a kézügyességük, van-e érzékük a művészetekhez, milyen a tanulmányi átlaguk. A program arra is rákérdezett, hogy a kitöltő könnyen alkalmazkodik-e az elvárásokhoz, gond nélkül megmondja-e a véleményét másoknak, szokták-e őt vezetőnek választani.

Ez alapján hat ajánlást ad a továbbtanulásra, de persze ezt nem kötelező megfogadni. A lapnak azt is elmondta a tárca, hogy itt a diákok válaszai alapján az első helyen ajánlott ágazatok, képzések között a fiúknál az informatika és távközlés, a gimnáziumi képzés és a sport; a lányoknál az előadó-művészet, illetve ugyancsak a sport és a gimnáziumi képzés szerepelt. Második-harmadik helyen a fiúknak az elektronikát-elektrotechnikát és a kreatív vizuális foglalkozásokat javasolták. Ez utóbbit sok lánynak is ajánlották, de sokaknak jött ki a turizmus-vendéglátás és a szépészet is.

Címlapkép: Getty Images