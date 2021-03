Ezekben a megyékben terveznek komoly létszámbővítést a cégek

A hazai munkáltatók 2021 második negyedévében átlagosan 3 százalékkal tervezik bővíteni jelenlegi munkaerőkeretüket - derül ki egy ma közzétett munkaerőpiaci előrejelzésből. A cégek 51 százaléka nem tervez semmilyen intézkedést a munkavállalók Covid-19 elleni oltása kapcsán, ám 36 százalékuk arra készül, hogy valamilyen módon oltásra ösztönözze munkavállalóit.

A hazai cégek április és június között a szezonális hatásokat kiszűrve átlagosan 3 százalékkal tervezik bővíteni munkaerő-állományukat - derül ki a ManpowerGroup ma közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből.

Bár a koronavírus-fertőzöttek száma ismét ugrásszerűen megnőtt, és jóval az első két hullámban tapasztalt mérték felett alakul, mindez a cégek munkaerő-stratégiáját sokkal kevésbé befolyásolja, mint 6-9 hónappal ezelőtt. Az egyre szélesebb körben alkalmazott vakcinák egyelőre csak részben magyarázzák a munkáltatók pozitívabb várakozásait. Legalább ennyire meghatározó, hogy a cégek immár többé-kevésbé alkalmazkodtak az új normalitáshoz

- mondta Fehér Tamás, a ManpowerGroup ügyvezető igazgatója.

A három százalékos létszámbővítési terv egy átlagos mérték, az egyes szektorok között jelentős különbség fedezhető fel. A legnagyobb, 11 százalékos felfutást a gyártás, termelésben várják, a nagy- és kiskereskedelemben 6, míg a pénzügyi és üzleti szolgáltatások területén 5 százalékos a tervezett bővülés. A jelenlegi járványhelyzet legnagyobb vesztese továbbra is az étterem-vendéglátás szektor, ahol a következő negyedévben további 6 százalékos létszámcsökkentéssel számolnak.

Az ország régióit vizsgálva jelentős eltérések tapasztalhatók. A legnagyobb mértékű létszámbővülést a Közép-Magyarországi Régóban (9%) a Közép-Dunántúlon (5%) és Budapesten (5%) várják, de a Dunától keletre fekvő valamennyi területen is néhány százalékos növekedésre számítanak. Ugyanakkor a Dél-Dunántúlon 3, Nyugat-Dunántúlon 1 százalékos átlagos leépítés szerepel a tervekben.

Cégméretet tekintve nagyjából egységes a munkáltatói várakozás: mind a kis- és közepes, mind a nagy, 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok 3-4 százalékos létszámbővítéssel számolnak. A 10 fő alatti mikrovállalkozások azonban kevésbé bizakodóak: körükben az átlagos várakozás stagnáló alkalmazotti létszámot mutat.



A felmérésében a Covid-19 üzleti hatásaira vonatkozóan is tettek fel további kérdéseket. Azon hazai cégek közül, amelyek a járványhelyzet miatt létszámot csökkentettek, csak 46 százaléknyian valószínűsítették, hogy a foglalkoztatási szintjük még az idén visszaáll a pandémia előtti szintre. További 25 százalék ezt a jövő évre, 4 százalék annál is későbbre valószínűsíti, a cégek 17 százaléka ugyanakkor jelenleg azt valószínűsíti, hogy az alkalmazotti létszámuk egyáltalán nem fog visszatérni a koronavírus előtti szintre.

A felmérés során arra is rákérdeztek, hogy amennyiben az oltások már megfelelően elérhetők lesznek, terveznek-e intézkedéseket bevezetni az alkalmazottak minél nagyobb átoltottsági szintjének megteremtésére. A cégek 36 százaléka nyilatkozott úgy, hogy vannak ilyen terveik: 27 százalék az oltás előnyeinek bemutatásával tervezi ösztönözni az alkalmazottakat, további 2 százalék ehhez anyagi ösztönzőket is kapcsolna, 7 százaléknyian pedig úgy nyilatkoztak, hogy legalább bizonyos munkakörök esetén elő is írják majd a védőoltást.

Az oltás munkakörhöz kötött előírásával kapcsolatban azonban fontos tudni, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben a munkáltatók nem tehetik kötelezővé a munkavállalóik számára a védőoltást, és annak elutasítása miatt sem érheti a dolgozókat hátrányos megkülönböztetés

- hangsúlyozza Fehér Tamás.

Címlapkép: Getty Images